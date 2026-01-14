Calor e chuvas isoladas marcam previsão do tempo em MS

A quarta-feira, 14, será marcada por um clima instável e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. O dia promete ser quente, com destaque para a possibilidade de pancadas de chuva e temporais isolados, principalmente à tarde e à noite. A previsão é de que o calor intenso continue predominando nas diversas regiões do estado.
Campo Grande
A capital começará o dia com sol e aumento de nuvens pela manhã, e o calor será intenso com temperaturas atingindo até 32°C. Durante a tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva, com risco de temporais isolados. As temperaturas devem variar entre 21°C e 32°C, com umidade relativa do ar mais baixa, o que pode aumentar a sensação de calor.
Dourados
Em Dourados, o dia será ensolarado, com temperaturas previstas para alcançar 32,4°C. Não há previsão de chuvas significativas, o que fará com que o clima permaneça quente e seco. Apesar da alta temperatura, a chance de chuva é baixa, o que deve garantir um dia sem mudanças no cenário climático.
Corumbá
Corumbá, localizada no Pantanal, terá uma quarta-feira extremamente quente, com máxima prevista de 36,8°C. A possibilidade de chuva será irregular, com alguns momentos de alívio durante a tarde, mas sem previsão de grandes volumes de precipitação. Mesmo com o calor, a umidade do ar estará baixa, aumentando a sensação de desconforto.
Três Lagoas
Em Três Lagoas, as condições serão parecidas com as de Corumbá, com temperaturas elevadas que podem atingir até 34,6°C. O município também tem a previsão de chuvas fortes, especialmente à tarde, quando o risco de tempestades será mais alto. O tempo deve ser instável, com pancadas de chuva e aumento da umidade relativa do ar.
Ponta Porã
Ponta Porã terá máxima de 30,1°C. No entanto, a cidade também poderá experimentar chuvas irregulares ao longo do dia, com algumas áreas apresentando pancadas isoladas. A temperatura será mais amena em comparação com outras cidades, mas o clima ainda será quente, com variação entre 21°C e 30°C.
Bonito
Bonito, famosa por suas belezas naturais, enfrentará também um dia quente, com máxima de 34,8°C. A previsão é de que o clima seja instável, com possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde. A cidade pode sentir o impacto das pancadas de chuva mais concentradas em algumas áreas, mas sem grandes volumes previstos.
Condições Gerais em Mato Grosso do Sul
O estado será afetado por um clima típico do verão, com altas temperaturas e umidade relativa do ar baixa. A previsão é de que as temperaturas máximas variem entre 30°C e 37°C em várias cidades do estado. A chance de chuvas isoladas é alta, com um risco significativo de temporais à tarde e à noite, o que deve afetar o trânsito e as atividades ao ar livre.
Além disso, o índice de radiação UV estará considerado extremo durante todo o dia, com destaque para o período entre 10h e 16h, quando os riscos de queimaduras solares são mais elevados. Especialistas recomendam que a população evite exposição direta ao sol e utilize protetor solar, chapéus e óculos escuros, principalmente no horário de pico da radiação.
Recomendações para a População
- Evitar a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h, quando o índice UV é mais elevado.
- Manter-se hidratado durante todo o dia, principalmente em áreas com temperaturas acima de 30°C.
- Utilizar protetor solar, chapéus e óculos escuros, para proteger a pele dos efeitos da radiação solar.
- Ficar atento às condições do tempo, especialmente se você reside em regiões com maior risco de temporais, como Corumbá e Três Lagoas.