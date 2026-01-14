Calor e chuvas isoladas marcam previsão do tempo em MS

A quarta-feira, 14, será marcada por um clima instável e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. O dia promete ser quente, com destaque para a possibilidade de pancadas de chuva e temporais isolados, principalmente à tarde e à noite. A previsão é de que o calor intenso continue predominando nas diversas regiões do estado.

A capital começará o dia com sol e aumento de nuvens pela manhã, e o calor será intenso com temperaturas atingindo até 32°C. Durante a tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva, com risco de temporais isolados. As temperaturas devem variar entre 21°C e 32°C, com umidade relativa do ar mais baixa, o que pode aumentar a sensação de calor.

Dourados

Em Dourados, o dia será ensolarado, com temperaturas previstas para alcançar 32,4°C. Não há previsão de chuvas significativas, o que fará com que o clima permaneça quente e seco. Apesar da alta temperatura, a chance de chuva é baixa, o que deve garantir um dia sem mudanças no cenário climático.

Corumbá

Corumbá, localizada no Pantanal, terá uma quarta-feira extremamente quente, com máxima prevista de 36,8°C. A possibilidade de chuva será irregular, com alguns momentos de alívio durante a tarde, mas sem previsão de grandes volumes de precipitação. Mesmo com o calor, a umidade do ar estará baixa, aumentando a sensação de desconforto.

Três Lagoas

Em Três Lagoas, as condições serão parecidas com as de Corumbá, com temperaturas elevadas que podem atingir até 34,6°C. O município também tem a previsão de chuvas fortes, especialmente à tarde, quando o risco de tempestades será mais alto. O tempo deve ser instável, com pancadas de chuva e aumento da umidade relativa do ar.