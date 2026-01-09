Calor intenso e risco de temporais isolados marcam o dia em Mato Grosso do Sul

Na manhã desta sexta-feira (9/01), Campo Grande amanhece com sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia. A atmosfera quente e úmida, típica do verão sul-matogrossense, favorece a formação de instabilidades que podem se traduzir em pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde e à noite.
Condições previstas:
- Manhã: Sol com nuvens esparsas e calor já presente desde cedo.
- Tarde: A nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva isoladas com possibilidade de trovoadas.
- Noite: Céu nublado com chance de chuva fraca persistente.
- Temperaturas: máxima próxima a 31–32 °C e mínima na casa dos 23 °C.
- Fatores meteorológicos: elevada umidade relativa do ar e calor diurno intensificam o processo convectivo que pode gerar chuva à tarde e à noite.
Região Sul e Fronteira
Dourados
Em Dourados, no sul do estado, o cenário é parecido, mas com alerta de tempo severo vigente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) até a noite de hoje.
Há risco de chuva intensa, ventos fortes e até possibilidade de queda de granizo durante períodos de instabilidade mais acentuada.
- Temperaturas: máximas em torno de 30–33 °C.
- Perigo potencial: chuva forte com raios e ventos intensos.
Ponta Porã
Da mesma forma, Ponta Porã (fronteira) permanece sob alerta meteorológico para tempestades isoladas, com chuvas mais volumosas e ventos fortes ao longo da tarde.
Centro-Leste e Norte do Estado
Três Lagoas
No leste do estado, em Três Lagoas, o dia começa com sol forte e temperatura elevada. A nebulosidade aumenta à tarde, com possibilidade de chuva passageira em algumas áreas, embora de forma menos expressiva que no sul do estado.
Corumbá
Já no Pantanal e região de Corumbá, predominam o sol e o calor intenso, com nuvens esparsas ao longo do dia. Há menor chance de chuva comparado ao sul, mas a atmosfera quente contribui para desconforto térmico.
Contexto Meteorológico para MS
Este padrão de tempo, sol forte alternando com períodos de nuvens e chuva à tarde, é típico do verão sul-matogrossense, quando a combinação de ar quente e úmido e a formação de áreas de baixa pressão geram instabilidades localizadas. Esse processo pode provocar chuvas moderadas a fortes em curtos períodos, especialmente no fim da tarde e início da noite, com raios e rajadas de vento pontuais.
Cidades
Campo Grande: sol, calor e nuvens com pancadas de chuva à tarde, com chance de chuva isolada e trovoadas.
Dourados: instabilidade acentuada, com alerta de tempestade emitido pelo INMET.
Ponta Porã: sol e chuva com risco de tempestade, com tempo mais severo em alguns períodos.
Três Lagoas: sol e calor, com possibilidade de chuva fraca e isolada e menor risco de temporais.
Corumbá: sol forte e nuvens esparsas, com predomínio de tempo seco.