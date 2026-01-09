Calor intenso e risco de temporais isolados marcam o dia em Mato Grosso do Sul

Na manhã desta sexta-feira (9/01), Campo Grande amanhece com sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia. A atmosfera quente e úmida, típica do verão sul-matogrossense, favorece a formação de instabilidades que podem se traduzir em pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde e à noite.

Condições previstas:

Manhã: Sol com nuvens esparsas e calor já presente desde cedo.

Tarde: A nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva isoladas com possibilidade de trovoadas.

Noite: Céu nublado com chance de chuva fraca persistente.

Temperaturas: máxima próxima a 31–32 °C e mínima na casa dos 23 °C.

Fatores meteorológicos: elevada umidade relativa do ar e calor diurno intensificam o processo convectivo que pode gerar chuva à tarde e à noite.

Região Sul e Fronteira

Dourados

Em Dourados, no sul do estado, o cenário é parecido, mas com alerta de tempo severo vigente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) até a noite de hoje.

Há risco de chuva intensa, ventos fortes e até possibilidade de queda de granizo durante períodos de instabilidade mais acentuada.

Temperaturas: máximas em torno de 30–33 °C.

Perigo potencial: chuva forte com raios e ventos intensos.

Ponta Porã

Da mesma forma, Ponta Porã (fronteira) permanece sob alerta meteorológico para tempestades isoladas, com chuvas mais volumosas e ventos fortes ao longo da tarde.

Centro-Leste e Norte do Estado

Três Lagoas

No leste do estado, em Três Lagoas, o dia começa com sol forte e temperatura elevada. A nebulosidade aumenta à tarde, com possibilidade de chuva passageira em algumas áreas, embora de forma menos expressiva que no sul do estado.