Câmara de Corumbá devolve R$ 9,5 milhões à prefeitura e bate recorde histórico

A Câmara Municipal de Corumbá registrou neste ano a maior devolução de recursos da sua história, totalizando R$ 9,5 milhões aos cofres da prefeitura. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, o Bira (PSDB), que destacou a importância da gestão eficiente e do uso responsável do dinheiro público.

Segundo a Câmara, grande parte dos recursos devolvidos, cerca de R$ 7 milhões, foi destinada ao pagamento do abono natalino dos servidores municipais, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. A medida trouxe alívio financeiro e reforçou a economia local, especialmente após um ano marcado por dificuldades orçamentárias e queda de receitas no município. Para 2026, a estimativa de arrecadação municipal é de R$ 1 bilhão, sinalizando recuperação gradual da economia da cidade.