Câmara de Corumbá devolve R$ 9,5 milhões à prefeitura e bate recorde histórico

A Câmara Municipal de Corumbá registrou neste ano a maior devolução de recursos da sua história, totalizando R$ 9,5 milhões aos cofres da prefeitura. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, o Bira (PSDB), que destacou a importância da gestão eficiente e do uso responsável do dinheiro público.
Segundo a Câmara, grande parte dos recursos devolvidos, cerca de R$ 7 milhões, foi destinada ao pagamento do abono natalino dos servidores municipais, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. A medida trouxe alívio financeiro e reforçou a economia local, especialmente após um ano marcado por dificuldades orçamentárias e queda de receitas no município. Para 2026, a estimativa de arrecadação municipal é de R$ 1 bilhão, sinalizando recuperação gradual da economia da cidade.
O presidente Bira ressaltou que, mesmo adotando medidas de austeridade, o Legislativo manteve intensa produtividade. Ao longo do ano, foram aprovados 287 Projetos de Lei, além de mais de 2 mil indicações, requerimentos e moções. A legislatura também priorizou a qualificação de servidores e a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), reforçando a transparência e a governança institucional.
A prefeitura de Corumbá reconheceu que o pagamento do abono natalino só foi viabilizado graças ao planejamento administrativo combinado à devolução de recursos pelo Legislativo. Para o Executivo, a medida reflete maturidade institucional e colaboração entre os Poderes, garantindo que os recursos retornassem ao tesouro no momento estratégico de fechamento do ano.