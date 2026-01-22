Funsat abre 1.361 vagas em 128 empresas com foco em treinamento e inclusão

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (22) o painel de intermediação com 1.361 vagas de emprego para candidatos de diferentes perfis. As oportunidades são oferecidas por 128 empresas da Capital, contemplando desde funções que exigem experiência até vagas “perfil aberto”, com treinamento remunerado e sem pré-requisito profissional.
O serviço da Funsat atua como um elo entre empregadores e trabalhadores, incentivando a inserção no mercado formal e promovendo políticas de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência.
Treinamento remunerado e funções em destaque
A modalidade de perfil aberto permite que candidatos sem experiência prévia participem de treinamento remunerado, preparando-os para ocupar funções essenciais nas empresas. Entre as vagas mais procuradas estão:
- Operador de caixa: 162 vagas
- Auxiliar nos serviços de alimentação: 92
- Auxiliar de linha de produção: 68
- Auxiliar de limpeza: 105
- Ajudante de carga e descarga: 12
Oportunidades menores, mas estratégicas, também incluem açougueiro (3), auxiliar de armazenamento (7), fiscal de prevenção de perdas (11) e pedreiro (7).
Vagas específicas e temporárias
Além das funções gerais, há posições voltadas a atividades específicas, como: atendente de balcão, auxiliar de cozinha, conferente de logística, garçom e motorista de caminhão, totalizando centenas de vagas. As posições temporárias somam 42 anúncios, e os interessados devem possuir cadastro atualizado no Sine para concorrer.
Inclusão: oportunidades para PCD
A Funsat reserva 93 vagas exclusivas para PCD, distribuídas em cinco funções. Os atendimentos e consultas podem ser realizados no Guichê 1 da Agência de Empregos, no piso térreo da Funsat, garantindo atenção especial a esse público.
Informações e acesso aos Serviços da Funsat
A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com horário de atendimento das 7h às 16h. Para informações adicionais ou dúvidas sobre inscrição, os candidatos podem ligar para (67) 4042-0585, ramal 5837.
A recomendação é que os interessados mantenham o cadastro atualizado no sistema da Fundação, aumentando as chances de contratação e participando de forma efetiva do mercado de trabalho local.