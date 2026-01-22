Funsat abre 1.361 vagas em 128 empresas com foco em treinamento e inclusão

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (22) o painel de intermediação com 1.361 vagas de emprego para candidatos de diferentes perfis. As oportunidades são oferecidas por 128 empresas da Capital, contemplando desde funções que exigem experiência até vagas “perfil aberto”, com treinamento remunerado e sem pré-requisito profissional.

O serviço da Funsat atua como um elo entre empregadores e trabalhadores, incentivando a inserção no mercado formal e promovendo políticas de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência.

Treinamento remunerado e funções em destaque

A modalidade de perfil aberto permite que candidatos sem experiência prévia participem de treinamento remunerado, preparando-os para ocupar funções essenciais nas empresas. Entre as vagas mais procuradas estão:

Operador de caixa: 162 vagas

Auxiliar nos serviços de alimentação: 92

Auxiliar de linha de produção: 68

Auxiliar de limpeza: 105

Ajudante de carga e descarga: 12

Oportunidades menores, mas estratégicas, também incluem açougueiro (3), auxiliar de armazenamento (7), fiscal de prevenção de perdas (11) e pedreiro (7).