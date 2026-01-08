Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

VERBA FEDERAL

Campo Grande reforça SUS com verba federal de R$ 20 milhões

Verba federal será usada para reforçar estoque de medicamentos, ampliar atendimento e garantir presença de médicos na rede municipal.

Gabriela Porto

Saúde “não funciona sozinha”, diz liderança política. - Foto: Adriano Hany/ Portal RCN67
Saúde “não funciona sozinha”, diz liderança política. - Foto: Adriano Hany/ Portal RCN67

Campo Grande inicia 2026 com um reforço de R$ 20 milhões já empenhados no orçamento da União para a saúde pública municipal. O recurso, anunciado pela senadora Tereza Cristina (PP), será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde com a expectativa de acelerar a compra de medicamentos, contratação de profissionais e ampliação da oferta de serviços de atendimento.

“A verba já está empenhada. Não é o que vai acontecer, prefeita? Já está empenhado. Agora, trabalhar para liberar esse recurso o mais rapidamente possível, para ter remédio, para ter mais médicos, enfim, para ter tudo aquilo que a Secretaria de Saúde necessita”, disse a senadora durante coletiva de imprensa.

Ao destacar que o valor representa um primeiro passo, ela afirmou:

“Não é suficiente, mas já é uma coisa. Agora é trabalhar para que chegue rápido à população.”

Saúde pública em Campo Grande

Nos últimos anos, o sistema público de saúde da Capital enfrentou desafios crônicos que impactaram a rotina dos usuários do SUS e a atuação dos profissionais. A falta de leitos hospitalares, por exemplo, é um dos principais gargalos: estimativas indicam um déficit de cerca de 1.000 leitos na região, forçando hospitais e unidades de pronto atendimento a operarem além da capacidade e transformarem UPAs em “mini‑hospitais” para suprir a demanda de internação.

Esse quadro ficou evidente em 2025, quando relatos mostraram mães e crianças em UPAs aguardando vagas e atendimento, muitas vezes sem materiais básicos.

Além disso, unidades como UPAs e Centros Regionais de Saúde enfrentaram desabastecimento de itens médicos e medicamentos, chegando a relatar falta de pelo menos 23 medicamentos e 17 tipos de materiais essenciais em determinados momentos.

Problemas de infraestrutura também foram documentados, incluindo falta de água, ausência de papel higiênico e equipamentos inoperantes em unidades de saúde.

O SUS em Campo Grande

Com mais de 70% da população atendida exclusivamente pela rede pública, o SUS representa a principal via de acesso à saúde em Campo Grande, desde a atenção básica até atendimentos de alta complexidade.

Nesse contexto, a liberação de recursos provenientes da União surge como uma ferramenta para aliviar problemas como desabastecimento de insumos, falta de profissionais e desafios estruturais, sem ignorar que soluções mais amplas dependem de ações contínuas e coordenadas entre todas as esferas de governo.

A senadora enfatizou esse ponto ao afirmar:

“A saúde não funciona sozinha. Ela é tripartite. Precisa do município, do Estado e da União. Aí sim as coisas voltam a funcionar na normalidade.”

Esse modelo de cooperação faz parte do desenho institucional do SUS, no qual municípios, Estados e a União compartilham responsabilidades por financiamento, oferta e regulação de serviços.

Desafios estruturais e expectativas de melhoria

Ao comentar sobre a fase atual da administração municipal, a senadora usou metáforas para descrever um período de reestruturação seguido de avanço:

“O primeiro ano foi de medidas que não são simpáticas, mas que às vezes precisam ser tomadas. A prefeitura é assim. Agora, nós vamos ter um ano muito mais tranquilo, mais leve, mas com a ajuda de todos.”

Em sua fala, Tereza Cristina também incentiva um trabalho conjunto entre todos os responsáveis pelo serviço público:

Cada um aqui é responsável pela sua secretaria, pelo seu trabalho e fazer o melhor em dar as respostas mais rápidas que a prefeita precisa entregar para a sociedade. Somos todos, são todos vocês. É o time da prefeita.”

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos