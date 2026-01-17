Campo Grande tem sábado de sol entre nuvens e calor de até 32 °C

O sábado, 17, será de tempo estável em Campo Grande, com predomínio de sol entre muitas nuvens ao longo do dia e ausência de chuva, de acordo com a previsão meteorológica. O cenário climático repete o padrão observado nos últimos dias e mantém a capital sob influência típica do verão, marcado por calor moderado e sensação de abafamento.
Madrugada e manhã com nebulosidade
Durante a madrugada, o céu permanece com muitas nuvens, condição que se estende pelas primeiras horas da manhã. Ainda assim, o sol aparece de forma intercalada ao longo do período matutino, favorecendo a elevação gradual das temperaturas logo nas primeiras horas do dia.
A temperatura mínima prevista é de 22 °C, índice comum para esta época do ano e que contribui para um início de dia mais ameno, apesar da alta umidade relativa do ar.
Tarde quente e sem instabilidade
À tarde, o panorama segue semelhante, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há indicativo de instabilidades atmosféricas, e a previsão aponta volume de chuva zerado, com probabilidade de precipitação em 0%.
A temperatura máxima pode atingir os 32 °C, reforçando a sensação de calor, sobretudo nas horas centrais do dia. Mesmo sem extremos térmicos, a combinação entre calor e umidade elevada pode intensificar o desconforto térmico.
Umidade elevada e ventos fracos
A umidade relativa do ar varia ao longo do sábado, com mínima de 55% nos períodos mais quentes e podendo alcançar até 92% durante a madrugada e à noite. Esses índices são considerados elevados e contribuem para o clima abafado, característica comum do verão na região.
Noite nublada e dia longo
Durante a noite, o céu volta a ficar predominantemente encoberto, com muitas nuvens, mantendo o padrão observado desde a madrugada. O nascer do sol ocorreu às 6h11, enquanto o pôr do sol está previsto para as 19h25, garantindo um dia longo, característico desta época do ano.
Apesar da presença do sol ao longo do dia, não há probabilidade de formação de arco-íris, em razão da ausência total de chuva.
Previsão do Tempo Detalhada
A previsão indica, portanto, um sábado de clima previsível em Campo Grande, sem mudanças bruscas nas condições atmosféricas. O tempo firme favorece atividades ao ar livre, desde que sejam adotados cuidados básicos, como hidratação adequada e proteção contra a exposição prolongada ao sol, especialmente no período da tarde.