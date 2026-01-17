Campo Grande tem sábado de sol entre nuvens e calor de até 32 °C

O sábado, 17, será de tempo estável em Campo Grande, com predomínio de sol entre muitas nuvens ao longo do dia e ausência de chuva, de acordo com a previsão meteorológica. O cenário climático repete o padrão observado nos últimos dias e mantém a capital sob influência típica do verão, marcado por calor moderado e sensação de abafamento.

Madrugada e manhã com nebulosidade

Durante a madrugada, o céu permanece com muitas nuvens, condição que se estende pelas primeiras horas da manhã. Ainda assim, o sol aparece de forma intercalada ao longo do período matutino, favorecendo a elevação gradual das temperaturas logo nas primeiras horas do dia.

A temperatura mínima prevista é de 22 °C, índice comum para esta época do ano e que contribui para um início de dia mais ameno, apesar da alta umidade relativa do ar.

Tarde quente e sem instabilidade

À tarde, o panorama segue semelhante, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há indicativo de instabilidades atmosféricas, e a previsão aponta volume de chuva zerado, com probabilidade de precipitação em 0%.

A temperatura máxima pode atingir os 32 °C, reforçando a sensação de calor, sobretudo nas horas centrais do dia. Mesmo sem extremos térmicos, a combinação entre calor e umidade elevada pode intensificar o desconforto térmico.