Projeto estadual de castração de pets inicia agenda de janeiro em Eldorado

O Governo de Mato Grosso do Sul inicia, nesta quinta-feira (15), em Eldorado, os atendimentos da Caravana da Castração, iniciativa voltada ao controle populacional e à promoção do bem-estar de cães e gatos no interior do estado. Ao longo do mês de janeiro, o projeto deve passar por cinco municípios, oferecendo serviços gratuitos de castração, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório para animais domésticos.

Estratégia regional garante eficiência

A ação é organizada por regiões, considerando a localização geográfica e o porte populacional de cada cidade atendida. Segundo o governo estadual, o modelo de regionalização garante maior eficiência logística, amplia o número de procedimentos realizados e assegura mais segurança no período de recuperação dos animais, além de facilitar o acompanhamento técnico pelas equipes veterinárias responsáveis.

Mais de 16 mil animais atendidos em 2025

Somente em 2025, a Caravana da Castração já percorreu 45 municípios de Mato Grosso do Sul, com mais de 16,7 mil animais atendidos nas três primeiras regiões contempladas. Os dados apontam impacto direto no controle do abandono e na prevenção de zoonoses, especialmente em municípios com menor oferta de serviços veterinários públicos ou privados.

Educação e compromisso com os municípios

De acordo com o superintendente estadual de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, o planejamento regional foi determinante para os resultados alcançados. Ele destaca que a Caravana vai além dos procedimentos cirúrgicos.