Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

BEM-ESTAR ANIMAL

Projeto estadual de castração de pets inicia agenda de janeiro em Eldorado

Projeto do governo estadual oferece castração gratuita, microchipagem e ações educativas para cães e gatos do interior.

Gabriela Porto

Caravana da Castração inicia os atendimentos de 2026 em MS — Foto: Governo de Mato Grosso do Sul
Caravana da Castração inicia os atendimentos de 2026 em MS — Foto: Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul inicia, nesta quinta-feira (15), em Eldorado, os atendimentos da Caravana da Castração, iniciativa voltada ao controle populacional e à promoção do bem-estar de cães e gatos no interior do estado. Ao longo do mês de janeiro, o projeto deve passar por cinco municípios, oferecendo serviços gratuitos de castração, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório para animais domésticos.

Estratégia regional garante eficiência

A ação é organizada por regiões, considerando a localização geográfica e o porte populacional de cada cidade atendida. Segundo o governo estadual, o modelo de regionalização garante maior eficiência logística, amplia o número de procedimentos realizados e assegura mais segurança no período de recuperação dos animais, além de facilitar o acompanhamento técnico pelas equipes veterinárias responsáveis.

Mais de 16 mil animais atendidos em 2025

Somente em 2025, a Caravana da Castração já percorreu 45 municípios de Mato Grosso do Sul, com mais de 16,7 mil animais atendidos nas três primeiras regiões contempladas. Os dados apontam impacto direto no controle do abandono e na prevenção de zoonoses, especialmente em municípios com menor oferta de serviços veterinários públicos ou privados.

Educação e compromisso com os municípios

De acordo com o superintendente estadual de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, o planejamento regional foi determinante para os resultados alcançados. Ele destaca que a Caravana vai além dos procedimentos cirúrgicos.

“A regionalização garante agilidade, organização e qualidade nos atendimentos. Além da castração, levamos informação, educação e firmamos um compromisso com os municípios para que as ações de conscientização continuem após a nossa passagem”, afirmou.

Notícias Relacionadas

Calendário permanente de conscientização

Como contrapartida, as cidades atendidas precisam implantar um calendário permanente de ações educativas, com campanhas sobre guarda responsável, adoção consciente e prevenção do abandono. Desde janeiro, os municípios começaram a divulgar o Calendário de Conscientização e Proteção Animal, com pautas mensais voltadas ao bem-estar de cães e gatos, veiculadas principalmente pelas redes sociais das prefeituras.

Agenda de janeiro e expansão do projeto

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que o calendário amplia o alcance das políticas públicas voltadas à causa animal.

“A política pública precisa ir além da ação pontual. O calendário fortalece a educação continuada da população e contribui diretamente para a prevenção dos maus-tratos e do abandono”, disse.

Neste ano, a Caravana da Castração deve chegar a 63 municípios de Mato Grosso do Sul. Em janeiro, os atendimentos ocorrem em Eldorado (15 e 16), Tacuru (19 e 20), Coronel Sapucaia (22 e 23), Bela Vista (25 e 26) e Sonora (29 e 30).

*Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos