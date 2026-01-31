Carreta dos Correios sai da pista na BR-267 em Bataguassu

Uma carreta dos Correios saiu da pista na manhã deste sábado, 31 de janeiro, na BR-267, em Bataguassu, município localizado no Mato Grosso do Sul. O acidente foi registrado na altura do quilômetro 32 da rodovia, nas proximidades do perímetro urbano, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atendimento da ocorrência.
De acordo com informações apuradas, o veículo seguia no sentido Mato Grosso do Sul–São Paulo quando o motorista perdeu o controle direcional. A carreta atravessou a pista contrária e acabou saindo da rodovia, parando às margens da via. Apesar da gravidade aparente do acidente, não houve registro de feridos.
Acidente sem vítimas e sem bloqueio de tráfego
A PRF confirmou que o acidente não exigiu a interrupção do tráfego na rodovia, permitindo que o fluxo de veículos continuasse normalmente. Equipes de segurança rodoviária permaneceram no local para monitorar a situação e garantir a sinalização adequada, prevenindo novos incidentes.
Segundo relatos, o motorista da carreta conseguiu manter a calma e não sofreu ferimentos, sendo dispensada a necessidade de encaminhamento a unidades de saúde. A Polícia Rodoviária Federal realizou o registro da ocorrência e aguarda a conclusão das investigações sobre as circunstâncias que levaram à saída de pista.
Investigações e segurança viária
As autoridades indicaram que as circunstâncias do acidente serão apuradas, incluindo a análise de fatores como condições da pista, velocidade, estado do veículo e possíveis falhas mecânicas. O objetivo é garantir que medidas preventivas possam ser adotadas para evitar acidentes semelhantes em trechos críticos da BR-267.
Segurança e Tráfego na BR-267
Bataguassu, ponto estratégico da rodovia que liga Mato Grosso do Sul a São Paulo, possui histórico de incidentes com veículos de grande porte. A PRF reforça constantemente a importância do respeito às regras de trânsito, atenção redobrada em trechos urbanos e cumprimento das normas de transporte de cargas.
Apesar de não ter havido vítimas, acidentes com carretas podem representar riscos significativos para outros motoristas, devido ao tamanho e à massa do veículo. A orientação das autoridades é manter distância segura, reduzir a velocidade em áreas críticas e permanecer atento a mudanças bruscas no tráfego.
*Com informações do portal Hora Bataguassu