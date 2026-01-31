Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

TRÂNSITO E SEGURANÇA

Carreta dos Correios sai da pista na BR-267 em Bataguassu

Acidente ocorreu na manhã deste sábado

Gabriela Porto

Motorista não se feriu e tráfego não precisou ser interrompido. - Foto: Divulgação.
Motorista não se feriu e tráfego não precisou ser interrompido. - Foto: Divulgação.

Uma carreta dos Correios saiu da pista na manhã deste sábado, 31 de janeiro, na BR-267, em Bataguassu, município localizado no Mato Grosso do Sul. O acidente foi registrado na altura do quilômetro 32 da rodovia, nas proximidades do perímetro urbano, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atendimento da ocorrência.

De acordo com informações apuradas, o veículo seguia no sentido Mato Grosso do Sul–São Paulo quando o motorista perdeu o controle direcional. A carreta atravessou a pista contrária e acabou saindo da rodovia, parando às margens da via. Apesar da gravidade aparente do acidente, não houve registro de feridos.

Acidente sem vítimas e sem bloqueio de tráfego

A PRF confirmou que o acidente não exigiu a interrupção do tráfego na rodovia, permitindo que o fluxo de veículos continuasse normalmente. Equipes de segurança rodoviária permaneceram no local para monitorar a situação e garantir a sinalização adequada, prevenindo novos incidentes.

PRF atendeu a ocorrência. – Foto: Divulgação.

Segundo relatos, o motorista da carreta conseguiu manter a calma e não sofreu ferimentos, sendo dispensada a necessidade de encaminhamento a unidades de saúde. A Polícia Rodoviária Federal realizou o registro da ocorrência e aguarda a conclusão das investigações sobre as circunstâncias que levaram à saída de pista.

Notícias Relacionadas

Investigações e segurança viária

As autoridades indicaram que as circunstâncias do acidente serão apuradas, incluindo a análise de fatores como condições da pista, velocidade, estado do veículo e possíveis falhas mecânicas. O objetivo é garantir que medidas preventivas possam ser adotadas para evitar acidentes semelhantes em trechos críticos da BR-267.

Segurança e Tráfego na BR-267

Bataguassu, ponto estratégico da rodovia que liga Mato Grosso do Sul a São Paulo, possui histórico de incidentes com veículos de grande porte. A PRF reforça constantemente a importância do respeito às regras de trânsito, atenção redobrada em trechos urbanos e cumprimento das normas de transporte de cargas.

Apesar de não ter havido vítimas, acidentes com carretas podem representar riscos significativos para outros motoristas, devido ao tamanho e à massa do veículo. A orientação das autoridades é manter distância segura, reduzir a velocidade em áreas críticas e permanecer atento a mudanças bruscas no tráfego.

*Com informações do portal Hora Bataguassu

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos