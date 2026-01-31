Carreta dos Correios sai da pista na BR-267 em Bataguassu

Uma carreta dos Correios saiu da pista na manhã deste sábado, 31 de janeiro, na BR-267, em Bataguassu, município localizado no Mato Grosso do Sul. O acidente foi registrado na altura do quilômetro 32 da rodovia, nas proximidades do perímetro urbano, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atendimento da ocorrência.

De acordo com informações apuradas, o veículo seguia no sentido Mato Grosso do Sul–São Paulo quando o motorista perdeu o controle direcional. A carreta atravessou a pista contrária e acabou saindo da rodovia, parando às margens da via. Apesar da gravidade aparente do acidente, não houve registro de feridos.

Acidente sem vítimas e sem bloqueio de tráfego

A PRF confirmou que o acidente não exigiu a interrupção do tráfego na rodovia, permitindo que o fluxo de veículos continuasse normalmente. Equipes de segurança rodoviária permaneceram no local para monitorar a situação e garantir a sinalização adequada, prevenindo novos incidentes.

PRF atendeu a ocorrência. – Foto: Divulgação.

Segundo relatos, o motorista da carreta conseguiu manter a calma e não sofreu ferimentos, sendo dispensada a necessidade de encaminhamento a unidades de saúde. A Polícia Rodoviária Federal realizou o registro da ocorrência e aguarda a conclusão das investigações sobre as circunstâncias que levaram à saída de pista.