Cassiano Maia se filia ao PP e reforça articulação política em MS



O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, deixou o PSDB e oficializou neste sábado (4) sua filiação ao Partido Progressista (PP), em um movimento estratégico para ampliar investimentos e fortalecer sua atuação política no estado. A adesão ocorreu em evento com lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, incluindo o governador Eduardo Riedel e a senadora Tereza Cristina.

Com a filiação de Cassiano Maia, o PP ampliou sua base de 18 para 22 prefeitos em MS, consolidando-se como uma das forças políticas mais representativas nos municípios estratégicos do estado. O deputado federal Dr. Luiz Ovando destacou o protagonismo da região Leste, afirmando: “O Leste é onde nasce a iluminação, o sol, o calor.”

O governador Riedel celebrou a chegada de Cassiano Maia, destacando seu papel decisivo no desenvolvimento de Três Lagoas. “O Cassiano tem uma longa história em Três Lagoas, com trabalho que propõe crescimento, desenvolvimento e bem-estar da população. Ter Cassiano conosco fortalece a agenda de desenvolvimento do estado”, afirmou.