Cassiano Maia se filia ao PP e reforça articulação política em MS

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, deixou o PSDB e oficializou neste sábado (4) sua filiação ao Partido Progressista (PP), em um movimento estratégico para ampliar investimentos e fortalecer sua atuação política no estado. A adesão ocorreu em evento com lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, incluindo o governador Eduardo Riedel e a senadora Tereza Cristina.
Com a filiação de Cassiano Maia, o PP ampliou sua base de 18 para 22 prefeitos em MS, consolidando-se como uma das forças políticas mais representativas nos municípios estratégicos do estado. O deputado federal Dr. Luiz Ovando destacou o protagonismo da região Leste, afirmando: “O Leste é onde nasce a iluminação, o sol, o calor.”
O governador Riedel celebrou a chegada de Cassiano Maia, destacando seu papel decisivo no desenvolvimento de Três Lagoas. “O Cassiano tem uma longa história em Três Lagoas, com trabalho que propõe crescimento, desenvolvimento e bem-estar da população. Ter Cassiano conosco fortalece a agenda de desenvolvimento do estado”, afirmou.
A senadora Tereza Cristina reforçou a simbologia da filiação e a força política da cidade. “Cassiano é muito bem-vindo. Três Lagoas é uma cidade-polo que lidera a Costa Leste do Mato Grosso do Sul. Juntos, podemos fazer muito por Três Lagoas e região”, disse.
Cassiano Maia explicou que a mudança de partido visa alinhar sua gestão a lideranças estaduais e federais e ampliar os recursos para a cidade. “Estamos juntos em um pensamento único de melhoria para o país. O PP reflete nosso jeito de pensar, de fazer boa política e entregar resultados à população. Buscamos melhoria no orçamento, investimentos e maior representatividade junto à bancada federal e ao governo do estado”, afirmou.
O evento contou com cerca de 50 lideranças do PP, entre prefeitos, vices e secretários, reforçando o protagonismo dos municípios no desenvolvimento estadual.