Frente fria avança e quebra a sensação de tempo firme com chuvas intensas em MS

A chegada de uma frente fria no Centro-Oeste muda o padrão em Mato Grosso do Sul e deve provocar um sábado, 31, marcado por contraste: calor, aberturas de sol e episódios de chuva forte em curto espaço de tempo. A condição atmosférica é reforçada pela atuação de uma área de baixa pressão sobre Paraguai, que contribui para a formação de nuvens carregadas sobre o Estado.

Segundo o Cemtec, o cenário favorece instabilidades em praticamente todas as regiões do Estado, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Em alguns pontos, os temporais podem vir acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente durante o período da tarde.

Mudança no tempo exige atenção

Embora o dia comece com sensação de tempo firme em algumas cidades, o avanço da frente fria altera rapidamente as condições atmosféricas. A combinação entre calor acumulado e a entrada de ar mais frio cria o ambiente ideal para chuvas, que se formam de maneira rápida e localizada.

Esse tipo de instabilidade costuma causar volumes elevados de chuva em curto intervalo, o que pode gerar transtornos pontuais, como alagamentos em áreas urbanas e queda de galhos de árvores.