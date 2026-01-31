Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria avança e quebra a sensação de tempo firme com chuvas intensas em MS

Mesmo com céu claro, avanço de frente fria aumenta o risco de temporais em MS

Gabriela Porto

Mesmo com céu claro em alguns momentos, avanço de frente fria aumenta risco de temporais em MS. - Foto: Gabriela Porto / Redação RCN 67
Mesmo com céu claro em alguns momentos, avanço de frente fria aumenta risco de temporais em MS. - Foto: Gabriela Porto / Redação RCN 67

A chegada de uma frente fria no Centro-Oeste muda o padrão em Mato Grosso do Sul e deve provocar um sábado, 31, marcado por contraste: calor, aberturas de sol e episódios de chuva forte em curto espaço de tempo. A condição atmosférica é reforçada pela atuação de uma área de baixa pressão sobre Paraguai, que contribui para a formação de nuvens carregadas sobre o Estado.

Segundo o Cemtec, o cenário favorece instabilidades em praticamente todas as regiões do Estado, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Em alguns pontos, os temporais podem vir acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente durante o período da tarde.

Mudança no tempo exige atenção

Embora o dia comece com sensação de tempo firme em algumas cidades, o avanço da frente fria altera rapidamente as condições atmosféricas. A combinação entre calor acumulado e a entrada de ar mais frio cria o ambiente ideal para chuvas, que se formam de maneira rápida e localizada.

Esse tipo de instabilidade costuma causar volumes elevados de chuva em curto intervalo, o que pode gerar transtornos pontuais, como alagamentos em áreas urbanas e queda de galhos de árvores.

Notícias Relacionadas

Calor persiste apesar da chuva

Mesmo com o aumento da nebulosidade, as temperaturas seguem elevadas em grande parte do Estado. No sul e região da Grande Dourados, as mínimas ficam próximas dos 22°C, enquanto as máximas alcançam até 35°C.

No Pantanal, o calor é ainda mais intenso, com máximas previstas de até 36°C. Já nas regiões de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Inocência, Selvíria, Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina, Bataguassu, Anaurilândia, Ivinhema, Taquarussu, a presença maior de nuvens contribui para temperaturas mais amenas, com máximas em torno de 30°C.

Campo Grande terá sábado abafado

Na Capital, o dia será de calor moderado e sensação de abafamento, com mínimas de 23°C e máximas de até 30°C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, principalmente no período da tarde e início da noite.

A recomendação é que a população redobre os cuidados, especialmente em deslocamentos, e evite áreas abertas durante tempestades com raios. O monitoramento das condições meteorológicas deve continuar nos próximos dias, já que o sistema frontal ainda influencia o tempo na região.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos