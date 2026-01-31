Frente fria avança e quebra a sensação de tempo firme com chuvas intensas em MS

A chegada de uma frente fria no Centro-Oeste muda o padrão em Mato Grosso do Sul e deve provocar um sábado, 31, marcado por contraste: calor, aberturas de sol e episódios de chuva forte em curto espaço de tempo. A condição atmosférica é reforçada pela atuação de uma área de baixa pressão sobre Paraguai, que contribui para a formação de nuvens carregadas sobre o Estado.
Segundo o Cemtec, o cenário favorece instabilidades em praticamente todas as regiões do Estado, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Em alguns pontos, os temporais podem vir acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente durante o período da tarde.
Mudança no tempo exige atenção
Embora o dia comece com sensação de tempo firme em algumas cidades, o avanço da frente fria altera rapidamente as condições atmosféricas. A combinação entre calor acumulado e a entrada de ar mais frio cria o ambiente ideal para chuvas, que se formam de maneira rápida e localizada.
Esse tipo de instabilidade costuma causar volumes elevados de chuva em curto intervalo, o que pode gerar transtornos pontuais, como alagamentos em áreas urbanas e queda de galhos de árvores.
Calor persiste apesar da chuva
Mesmo com o aumento da nebulosidade, as temperaturas seguem elevadas em grande parte do Estado. No sul e região da Grande Dourados, as mínimas ficam próximas dos 22°C, enquanto as máximas alcançam até 35°C.
No Pantanal, o calor é ainda mais intenso, com máximas previstas de até 36°C. Já nas regiões de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Inocência, Selvíria, Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina, Bataguassu, Anaurilândia, Ivinhema, Taquarussu, a presença maior de nuvens contribui para temperaturas mais amenas, com máximas em torno de 30°C.
Campo Grande terá sábado abafado
Na Capital, o dia será de calor moderado e sensação de abafamento, com mínimas de 23°C e máximas de até 30°C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, principalmente no período da tarde e início da noite.
A recomendação é que a população redobre os cuidados, especialmente em deslocamentos, e evite áreas abertas durante tempestades com raios. O monitoramento das condições meteorológicas deve continuar nos próximos dias, já que o sistema frontal ainda influencia o tempo na região.