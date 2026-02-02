Boletim da Conab aponta chuvas favoráveis às lavouras de primeira safra

As condições climáticas registradas em janeiro favoreceram o desenvolvimento das lavouras de primeira safra em grande parte do Brasil. De acordo com o Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA), divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o volume de chuvas foi suficiente para manter a umidade do solo em níveis adequados, criando um ambiente favorável ao crescimento das culturas.

Segundo o levantamento, as precipitações observadas ao longo do mês foram influenciadas principalmente pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema responsável por episódios prolongados de chuva em diversas regiões do país. Esse cenário contribuiu para o aumento do armazenamento hídrico no solo e para a manutenção de boas condições agrometeorológicas em importantes áreas produtoras.

Índices de vegetação indicam bom desempenho

A análise realizada a partir de dados espectrais e imagens de satélite reforça o cenário positivo. Em diversas áreas monitoradas, os índices de vegetação ficaram acima da média histórica, indicando bom vigor das plantas durante fases decisivas do ciclo produtivo.

Esses indicadores refletem a evolução satisfatória das culturas de primeira safra, especialmente soja, milho e arroz, que dependem diretamente de regularidade hídrica para um bom estabelecimento e desenvolvimento inicial.

Cenário Climático e Desenvolvimento das Lavouras

Apesar do cenário geral favorável, o boletim aponta variações regionais no comportamento das chuvas. Em algumas localidades, atrasos pontuais na semeadura e irregularidade das precipitações no início do período influenciaram o desenvolvimento inicial das lavouras.

No Nordeste e no Norte, por exemplo, a distribuição das chuvas foi irregular nas primeiras semanas de janeiro, o que retardou o plantio em determinadas áreas. No entanto, a melhora do regime pluviométrico ao longo do mês permitiu a retomada da semeadura e o avanço do desenvolvimento das culturas.