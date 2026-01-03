Clima instável marca o primeiro fim de semana de 2026 em MS

A previsão do tempo para o primeiro sábado de 2026 em Mato Grosso do Sul indica um clima instável, com sol entre nuvens, chuvas rápidas e risco de granizo, condições típicas do verão na região. A instabilidade climática afeta principalmente a capital, Campo Grande, mas também atinge outras importantes cidades do estado, como Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Costa Rica e Rio Verde.

Campo Grande

Em Campo Grande, o sábado será de sol com algumas nuvens, alternando com pancadas de chuva rápidas ao longo do dia e à noite. A probabilidade de granizo é alta, especialmente em áreas mais elevadas. As temperaturas devem variar entre 21°C e 28°C, com o Índice UV elevado, o que exige o uso de protetor solar.

Três Lagoas

Já em Três Lagoas, a previsão é de um clima instável, com céu nublado e chuvas rápidas durante o dia. As temperaturas ficam na faixa de 22°C a 30°C, com possibilidade de chuvas de curta duração. A chance de granizo não está descartada, especialmente nas áreas mais altas da cidade.

Dourados

Dourados terá um sábado com céu parcialmente nublado e períodos de chuva rápida. As temperaturas variam entre 21°C e 27°C, com a presença de nuvens durante a maior parte do dia. A probabilidade de granizo é moderada, especialmente no período da tarde, quando as condições de instabilidade são mais favoráveis.

Corumbá

Em Corumbá, a previsão é de sol com nuvens, intercalado com chuvas rápidas e trovoadas isoladas durante o dia. As temperaturas serão mais elevadas, variando entre 23°C e 31°C. Há uma chance maior de granizo no final da tarde, quando as condições climáticas tendem a ficar mais instáveis.

Costa Rica

Para Costa Rica, o sábado será marcado por chuvas fortes pela manhã, com algumas aberturas de sol à tarde. A previsão é de temperaturas entre 21°C e 29°C. A chance de granizo é mais baixa, mas a instabilidade pode provocar pancadas de chuva rápidas e rajadas de vento.