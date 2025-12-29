Conab alerta para golpes envolvendo falsas doações e concursos públicos

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou um alerta importante à população e instituições parceiras sobre o crescimento de golpes que utilizam indevidamente o nome da estatal pública, neste fim de ano, para tentar obter vantagens financeiras ou dados pessoais de candidatos e beneficiários.
A Conab, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é responsável pela gestão de políticas públicas essenciais ao abastecimento e à regulação de mercados de alimentos no Brasil, incluindo programas sociais que distribuem alimentos à população.
Falsas promessas de doações
Um dos golpes mais recorrentes envolve ofertas de doações de alimentos ou insumos, por meio de mensagens ou contatos pessoais, que condicionam a doação ao pagamento antecipado de materiais, transporte ou custos administrativos. Nesses casos, os criminosos se apropriam indevidamente do nome da Conab para dar aparência de legitimidade às abordagens.
A Conab ressalta que não realiza qualquer cobrança para a entrega de alimentos ou participação em programas de doação. Todas as ações de doação ou apoio são efetuadas exclusivamente pelos programas oficiais do Governo Federal, com critérios técnicos definidos, e sem custos para os beneficiados.
Golpes relacionados ao concurso
Outra modalidade de fraude identificada atinge participantes do concurso público da Conab, cujo processo seletivo ainda está em andamento e com resultado final previsto para ser divulgado em 30 de dezembro de 2025.
Vários candidatos relataram ter recebido ligações telefônicas ou mensagens solicitando dados pessoais, sob a justificativa de que seriam informações necessárias para abertura de conta salário no Banco do Brasil, após presunta aprovação no certame. A Conab reforça que não exige a abertura de conta em banco específico para pagamento de salários, e que a convocação oficial dos aprovados é feita por e‑mail ou telegrama, acompanhada da lista de documentos necessários para admissão.
Segundo o edital do concurso, publicado no site institucional, todas as publicações oficiais — como lista de habilitados, gabaritos, resultados e convocações — são divulgadas no Diário Oficial da União e nas páginas oficiais da Conab e da banca organizadora.
Como funcionam as fraudes
Golpistas utilizam diversas estratégias para dar aparência de legitimidade às abordagens:
- Uso indevido do nome da Conab ou de entidades parceiras, incluindo logotipos ou termos oficiais em e‑mails, mensagens ou cartas falsas;
- Solicitação de pagamentos antecipados, depósitos, transferências ou custos de transporte com promessas de entrega de alimentos gratuitos;
- Pedidos de dados pessoais e bancários sob pretexto de andamento de concurso ou benefícios;
Comunicações que imitam o estilo institucional, mas que não são publicadas nos canais oficiais da Conab ou no Diário Oficial da União.
Esses tipos de golpe são comuns em diversas áreas, como já registrado em fraudes envolvendo concursos falsos ou contatos irregulares sobre benefícios e serviços públicos. Investigadores alertam que, em muitos casos, criminosos exploram concursos, benefícios ou serviços públicos para conseguir dados pessoais sensíveis ou induzir vítimas a realizar pagamentos indevidos.
Orientações da Conab e autoridades
Diante das tentativas de fraude, a Conab reforça as seguintes recomendações:
- Não efetuar pagamentos ou transferências em troca de supostas doações ou benefícios;
- Não compartilhar dados pessoais ou bancários com desconhecidos ou em respostas a mensagens não solicitadas;
- Utilizar apenas os canais oficiais da Conab para obter informações, como os sites institucionais e telefones divulgados oficialmente;
- Registrar boletim de ocorrência junto às autoridades policiais em caso de tentativa de golpe, para que as investigações sejam conduzidas de forma apropriada;
Além disso, é recomendável que cidadãos e candidatos verifiquem sempre a autenticidade de comunicados relacionados a concursos, doações ou processos públicos por meio de portais oficiais, evitando responder a mensagens que venham de domínios ou números suspeitos.
A Conab também orienta que, em casos de contato duvidoso, a população entre em contato diretamente com o canal oficial de atendimento da companhia, disponível no site institucional.