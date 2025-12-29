Conab alerta para golpes envolvendo falsas doações e concursos públicos

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou um alerta importante à população e instituições parceiras sobre o crescimento de golpes que utilizam indevidamente o nome da estatal pública, neste fim de ano, para tentar obter vantagens financeiras ou dados pessoais de candidatos e beneficiários.

A Conab, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é responsável pela gestão de políticas públicas essenciais ao abastecimento e à regulação de mercados de alimentos no Brasil, incluindo programas sociais que distribuem alimentos à população.

Falsas promessas de doações

Um dos golpes mais recorrentes envolve ofertas de doações de alimentos ou insumos, por meio de mensagens ou contatos pessoais, que condicionam a doação ao pagamento antecipado de materiais, transporte ou custos administrativos. Nesses casos, os criminosos se apropriam indevidamente do nome da Conab para dar aparência de legitimidade às abordagens.

A Conab ressalta que não realiza qualquer cobrança para a entrega de alimentos ou participação em programas de doação. Todas as ações de doação ou apoio são efetuadas exclusivamente pelos programas oficiais do Governo Federal, com critérios técnicos definidos, e sem custos para os beneficiados.

Golpes relacionados ao concurso

Outra modalidade de fraude identificada atinge participantes do concurso público da Conab, cujo processo seletivo ainda está em andamento e com resultado final previsto para ser divulgado em 30 de dezembro de 2025.

Vários candidatos relataram ter recebido ligações telefônicas ou mensagens solicitando dados pessoais, sob a justificativa de que seriam informações necessárias para abertura de conta salário no Banco do Brasil, após presunta aprovação no certame. A Conab reforça que não exige a abertura de conta em banco específico para pagamento de salários, e que a convocação oficial dos aprovados é feita por e‑mail ou telegrama, acompanhada da lista de documentos necessários para admissão.

Segundo o edital do concurso, publicado no site institucional, todas as publicações oficiais — como lista de habilitados, gabaritos, resultados e convocações — são divulgadas no Diário Oficial da União e nas páginas oficiais da Conab e da banca organizadora.

Como funcionam as fraudes

Golpistas utilizam diversas estratégias para dar aparência de legitimidade às abordagens: