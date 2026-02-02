Concessão da Rota da Celulose inaugura novo modelo rodoviário em MS

A concessão da Rota da Celulose marca o início de uma nova etapa para a infraestrutura rodoviária de Mato Grosso do Sul, combinando inovação, segurança viária e um modelo contratual flexível, voltado ao futuro. O projeto foi apresentado tecnicamente nesta segunda-feira (2), com a participação do governador Eduardo Riedel, representantes do consórcio responsável pela operação e autoridades estaduais e federais.

A parceria público-privada envolve a concessão de trechos estratégicos das rodovias MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267, que serão operadas pelo consórcio Caminhos da Celulose por um período de 30 anos. O contrato prevê investimentos totais de R$ 10,1 bilhões, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a obras e melhorias estruturais e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais ao longo da concessão.

Novo conceito de concessão

Durante a apresentação, o governador Eduardo Riedel destacou que o projeto representa uma mudança de paradigma na forma como o Estado estrutura concessões rodoviárias. Segundo ele, trata-se de um modelo moderno, com segurança jurídica, tecnologia embarcada e possibilidade de ampliação dos investimentos conforme a evolução do tráfego.

“Este contrato é uma mudança de competividade e transformador. Uma nova modelagem com segurança jurídica e flexibilidade, em que o Estado, por exemplo, é sócio do projeto. Uma mudança de modelo e de conceito. Vai dar principalmente ao usuário a garantia de que ele vai pagar e receber aquilo que foi contratado”, afirmou o governador, ao ressaltar a participação do Estado como sócio do projeto.

Primeiros 100 dias

Para os primeiros 100 dias, o pacote de serviços disponíveis inclui mais de 2,1 milhões de metros quadrados de roçada, 22,5 mil metros quadrados de sinalização horizontal, 490 metros quadrados de sinalização vertical, mais de 5 mil dispositivos refletivos, 100 km de limpeza de drenagem, remoção de lixo e entulho (mais de 10 mil kg) e reparo emergencial de pavimento em mais de 150 km.

O diretor-presidente da concessionária, Luiz Fernando De Donno, apresentou as atividades previstas, inovações e o cronograma dos 100 primeiros dias de trabalho, dando destaque à modernização e ao uso de sistemas tecnológicos para a operação do projeto.

“O projeto vai trazer desenvolvimento não apenas para a região Leste, mas para todo o Estado e para o Brasil. Ele será capaz de fortalecer este corredor logístico estratégico, facilitando o escoamento da produção agrícola, motivando a competitividade do Estado e a integração regional. A concessão foi concebida para investir em obras, com duplicações, terceiras faixas, acostamentos, restauração do pavimento, além de presença, cuidado, comunicação e tecnologia”, explicou De Donno.

Inovações e Tecnologia na Rota da Celulose

Entre as inovações está o sistema em “free flow”, que é um pedágio sem barreira, permitindo mais fluidez, redução de emissão de CO₂ e maior segurança viária. Outro foco será a conectividade, com comunicação contínua, 484 câmeras, uma a cada 1,8 km, rodovias 100% monitoradas, sensores de pista para avaliação de tráfego e sistema de controle de velocidade.