Criança de 9 anos morre após acidente em balneário de Bonito

Uma criança de 9 anos, do sexo masculino, morreu na tarde desta segunda-feira (29) após sofrer um acidente no Balneário do Sol, em Bonito, município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande. As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com informações repassadas pelo delegado Diego Sátiro, plantonista da delegacia local, o hospital de Bonito comunicou a polícia por volta das 15h que a criança deu entrada na unidade já sem vida. O menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que realizou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) desde o atendimento inicial até a chegada ao hospital, mas sem sucesso.

As informações preliminares indicam que a criança sofreu um acidente enquanto brincava no balneário. Salva-vidas do local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros. Antes da chegada da equipe de resgate, funcionários do atrativo decidiram deslocar a vítima em direção à cidade, encontrando os bombeiros no trajeto, que assumiram o atendimento.

O menino apresentava ferimentos na região do rosto, com sangramento. O pai estava com a criança no momento do ocorrido. A família é natural de São Paulo e passava o período de férias em Bonito.