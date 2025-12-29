Veículos de Comunicação
Início MATO GROSSO DO SUL

ACIDENTE

Criança de 9 anos morre após acidente em balneário de Bonito

Menino chegou ao hospital sem vida; caso é investigado pela Polícia Civil

Gabriela Porto

Balneário onde criança sofreu o acidente. - Foto: Balneário do Sol.
Balneário onde criança sofreu o acidente. - Foto: Balneário do Sol.

Uma criança de 9 anos, do sexo masculino, morreu na tarde desta segunda-feira (29) após sofrer um acidente no Balneário do Sol, em Bonito, município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande. As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com informações repassadas pelo delegado Diego Sátiro, plantonista da delegacia local, o hospital de Bonito comunicou a polícia por volta das 15h que a criança deu entrada na unidade já sem vida. O menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que realizou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) desde o atendimento inicial até a chegada ao hospital, mas sem sucesso.

As informações preliminares indicam que a criança sofreu um acidente enquanto brincava no balneário. Salva-vidas do local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros. Antes da chegada da equipe de resgate, funcionários do atrativo decidiram deslocar a vítima em direção à cidade, encontrando os bombeiros no trajeto, que assumiram o atendimento.

O menino apresentava ferimentos na região do rosto, com sangramento. O pai estava com a criança no momento do ocorrido. A família é natural de São Paulo e passava o período de férias em Bonito.

O Balneário Pôr do Sol não quis se manifestar sobre o caso até o momento. Já o hospital confirmou apenas o óbito da criança, sem divulgar outros detalhes clínicos.

A perícia técnica esteve no balneário para realizar os levantamentos necessários, que devem auxiliar na apuração das causas do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim, onde será submetido a exame necroscópico. Após os procedimentos, o corpo deve ser levado para São Paulo, onde a família reside.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, não há informação oficial se o balneário foi interditado ou se permaneceu aberto após o ocorrido.

