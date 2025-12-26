Deputada Camila Jara anuncia segunda fase do tratamento contra câncer

“É mais uma fase do tratamento que vou vencer! Vocês têm me perguntado a razão de não estar usando maquiagem e eu explico nesse vídeo. Deixei a vaidade um pouquinho de lado pra essa nova fase do tratamento. Minha alimentação também mudou. E, em janeiro, vou ficar uns dias afastada”, disse Camila Jara nas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Camila Jara explicou que deixou a vaidade um pouco de lado para enfrentar a nova etapa da terapia e que adaptou sua alimentação para auxiliar na recuperação. A deputada agradeceu o apoio recebido da família, de amigas e de milhares de seguidores, e afirmou que essa rede de carinho tem sido importante para sua superação.

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) anunciou, nesta sexta-feira,26, que iniciará nos próximos dias a segunda fase do tratamento contra um câncer diagnosticado ao longo de 2025 . A parlamentar revelou que se afastará por alguns dias de suas atividades em janeiro para se concentrar na continuidade do cuidado oncológico.

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi preso durante a madrugada desta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, enquanto tentava fugir para El Salvador usando documentos paraguaios falsos. Segundo a polícia paraguaia, Vasques apresentou uma identidade e passaporte com o nome de Julio […]

Diagnóstico e tratamento

Camila Jara, de 30 anos, foi diagnosticada com câncer de tireoide neste ano e já passou por duas cirurgias para remoção de tumores malignos e da própria glândula tireoide, conforme relato veiculado pela imprensa. Após a retirada total dos tumores, ela iniciou a fase conhecida como iodoterapia, um procedimento que utiliza o iodo radioativo para eliminar células cancerígenas remanescentes e reduzir o risco de recidiva da doença. Esse tipo de tratamento é bastante comum no câncer de tireoide e faz parte do protocolo padrão para garantir a remissão completa da doença.

O câncer de tireoide é um dos tipos mais frequentes entre mulheres jovens e, quando diagnosticado precocemente, apresenta altas taxas de cura, especialmente com a combinação de cirurgia e terapias complementares como a iodoterapia. Os sintomas podem incluir nódulos no pescoço, rouquidão ou mudanças na voz e dificuldade para engolir. A detecção precoce, por meio de exames de imagem e biópsias, é crucial para o sucesso do tratamento.

No caso da deputada, o tratamento já contabilizou duas intervenções cirúrgicas — incluindo a tireoidectomia total com remoção da glândula e dos linfonodos afetados — e agora entra em uma fase essencial para consolidar a remissão. Camila tem ressaltado que o foco nos cuidados de saúde não significa afastamento total de suas responsabilidades públicas. Ela afirma que seguirá atuando remotamente sempre que possível e pretende retomar integralmente suas atividades após este período terapêutico.

Repercussão e agenda política

Camila Jara tem destaque nacional por sua atuação em defesa de causas sociais, direitos das mulheres, justiça econômica e políticas públicas voltadas à igualdade de gênero e inclusão social. Eleita deputada federal pelo Mato Grosso do Sul em 2022, ela tem marcado sua atuação também pela participação em temas como fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e políticas de prevenção ao câncer — pautas que agora ganham um significado ainda mais pessoal em sua trajetória.

Nas redes sociais, parlamentares, lideranças políticas e cidadãos usaram a hashtag de apoio para enviar mensagens de solidariedade à deputada. A trajetória de Camila Jara no enfrentamento da doença tem sido vista por apoiadores como um exemplo de resiliência e coragem, reforçando o debate sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer no Brasil.