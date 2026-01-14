Detran-MS homologa leilões de veículos em 11 cidades

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) homologou, nesta semana, o resultado de dois leilões públicos realizados no fim de 2025, envolvendo centenas de veículos em 11 cidades do estado. A homologação oficializa os lances tanto de veículos aptos à circulação quanto de lotes destinados à sucata e reaproveitamento de peças, garantindo a regularização administrativa e jurídica dos certames.

Os leilões ocorreram de forma online entre 10 e 29 de dezembro de 2025 e reuniram carros e motocicletas de diferentes modelos e anos, despertando grande interesse entre compradores e empresas do setor de desmonte.

HB20 lidera em valor entre veículos para circulação

Entre os veículos conservados, o maior lance registrado foi para um Hyundai HB20 1.6A Premium (2013/2014), localizado no pátio de Campo Grande, arrematado por R$ 33.890,00. Em seguida, um Chevrolet Onix Joye (2017/2018) foi vendido por R$ 20.575,00, enquanto um Chevrolet Agile LT (2009/2010) atingiu R$ 16.839,00 e um Chevrolet Celta 1.0 (2013/2014) saiu por R$ 16.614,00.

Outro destaque foi um VW Virtus AF (2019/2020), negociado por R$ 16.300,00, valor considerado abaixo da média de mercado, possivelmente devido a avarias ou condições específicas do lote, situação comum em veículos que ficam por longos períodos em pátio.

Motocicletas disputadas

O leilão também atraiu compradores para motocicletas. Uma Honda CG 160 Fan, modelo 2025, foi arrematada por R$ 11.830,00, um dos maiores valores entre motos. Outros destaques incluem a Honda Biz 125 (2023) por R$ 10.746,00 e a Yamaha FZ25 Fazer (2018/2019) por R$ 10.200,00, demonstrando que a procura não se limitou a modelos básicos