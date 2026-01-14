Detran-MS homologa leilões de veículos em 11 cidades

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) homologou, nesta semana, o resultado de dois leilões públicos realizados no fim de 2025, envolvendo centenas de veículos em 11 cidades do estado. A homologação oficializa os lances tanto de veículos aptos à circulação quanto de lotes destinados à sucata e reaproveitamento de peças, garantindo a regularização administrativa e jurídica dos certames.
Os leilões ocorreram de forma online entre 10 e 29 de dezembro de 2025 e reuniram carros e motocicletas de diferentes modelos e anos, despertando grande interesse entre compradores e empresas do setor de desmonte.
HB20 lidera em valor entre veículos para circulação
Entre os veículos conservados, o maior lance registrado foi para um Hyundai HB20 1.6A Premium (2013/2014), localizado no pátio de Campo Grande, arrematado por R$ 33.890,00. Em seguida, um Chevrolet Onix Joye (2017/2018) foi vendido por R$ 20.575,00, enquanto um Chevrolet Agile LT (2009/2010) atingiu R$ 16.839,00 e um Chevrolet Celta 1.0 (2013/2014) saiu por R$ 16.614,00.
Outro destaque foi um VW Virtus AF (2019/2020), negociado por R$ 16.300,00, valor considerado abaixo da média de mercado, possivelmente devido a avarias ou condições específicas do lote, situação comum em veículos que ficam por longos períodos em pátio.
Motocicletas disputadas
O leilão também atraiu compradores para motocicletas. Uma Honda CG 160 Fan, modelo 2025, foi arrematada por R$ 11.830,00, um dos maiores valores entre motos. Outros destaques incluem a Honda Biz 125 (2023) por R$ 10.746,00 e a Yamaha FZ25 Fazer (2018/2019) por R$ 10.200,00, demonstrando que a procura não se limitou a modelos básicos
Sucatas, peças e reciclagens
Paralelamente, o Detran-MS homologou o leilão de Sucata Aproveitável, destinado a empresas do setor de desmonte. Nessa categoria, os veículos não seguem para regularização e circulação, servindo exclusivamente para retirada de peças e reciclagem.
Entre os lotes, um Mitsubishi Outlander 3.0 V6 (2010/2011) foi negociado por R$ 8.200,00, enquanto dezenas de motocicletas antigas ou estrangeiras foram vendidas por valores simbólicos, na faixa de R$ 130,75, adquiridas por empresas especializadas.
Veículos recolhidos ou apreendidos
Os leilões contemplaram veículos recolhidos ou apreendidos nos municípios de Amambai, Bataguassu, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo, Sonora e Taquarussu.
Os atos de homologação foram assinados pelo diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Junior, garantindo a regularidade jurídica e administrativa dos processos e permitindo que os veículos para circulação sejam transferidos aos compradores.