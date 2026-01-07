Detran-MS oferta curso presencial de reciclagem para condutores infratores na Capita

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) passa a ofertar o curso presencial de Reciclagem para Condutores Infratores em Campo Grande, a partir desta quinta-feira (8). A capacitação segue novas regras e amplia a carga horária de 30 para 45 horas/aula, com o objetivo de reforçar a formação e a conscientização dos motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso.

Para participar do curso, é necessário que o condutor esteja com bloqueio de suspensão ativo no prontuário junto ao Detran-MS. Além disso, o interessado deve realizar a inscrição e efetuar o pagamento da guia correspondente dentro do prazo estabelecido.

A frequência é obrigatória em 100%. Em caso de ausência, o participante poderá realizar a reposição da(s) aula(s) sem custos adicionais, desde que apresente atestado médico ou determinação judicial que justifique a falta, conforme orientação da coordenação do curso.

Datas, horários e local

As aulas presenciais serão realizadas nos dias 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2026. Durante a semana, o curso ocorre das 16h30 às 20h55. No sábado, as atividades serão das 7h30 às 11h55 e das 13h às 17h25. As aulas serão ministradas no Bloco 19, na Gerência de Cursos e Capacitação do Detran-MS, em Campo Grande.