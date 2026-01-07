Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

DETRAN-MS

Detran-MS oferta curso presencial de reciclagem para condutores infratores na Capita

Capacitação segue novas regras, amplia carga horária para 45 horas/aula e reforça a formação de motoristas com CNH suspensa.

Gabriela Porto

Para participar do curso de Reciclagem para Condutores Infratores é necessário que o condutor esteja com bloqueio de suspensão ativo no prontuário junto ao Detran-MS. Foto: Divulgação.
Para participar do curso de Reciclagem para Condutores Infratores é necessário que o condutor esteja com bloqueio de suspensão ativo no prontuário junto ao Detran-MS. Foto: Divulgação.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) passa a ofertar o curso presencial de Reciclagem para Condutores Infratores em Campo Grande, a partir desta quinta-feira (8). A capacitação segue novas regras e amplia a carga horária de 30 para 45 horas/aula, com o objetivo de reforçar a formação e a conscientização dos motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso.

Para participar do curso, é necessário que o condutor esteja com bloqueio de suspensão ativo no prontuário junto ao Detran-MS. Além disso, o interessado deve realizar a inscrição e efetuar o pagamento da guia correspondente dentro do prazo estabelecido.

A frequência é obrigatória em 100%. Em caso de ausência, o participante poderá realizar a reposição da(s) aula(s) sem custos adicionais, desde que apresente atestado médico ou determinação judicial que justifique a falta, conforme orientação da coordenação do curso.

Datas, horários e local

As aulas presenciais serão realizadas nos dias 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2026. Durante a semana, o curso ocorre das 16h30 às 20h55. No sábado, as atividades serão das 7h30 às 11h55 e das 13h às 17h25. As aulas serão ministradas no Bloco 19, na Gerência de Cursos e Capacitação do Detran-MS, em Campo Grande.

Notícias Relacionadas

Modalidades e avaliação

Além da modalidade presencial ofertada na Capital, as novas regras também preveem a realização do curso na modalidade de ensino a distância (EAD), com aulas ao vivo. O processo de avaliação foi atualizado: o número de questões para aprovação passou de 21 para 20, e as provas poderão ser aplicadas de forma escrita ou online.

Educação para o trânsito

Com as mudanças, o Detran-MS reforça o compromisso com a educação para o trânsito e a segurança viária, promovendo uma formação mais completa e alinhada às diretrizes nacionais. A iniciativa busca estimular a responsabilidade dos condutores, prevenir infrações e contribuir para a redução de riscos nas vias.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas pelo Portal de Serviços Meu Detran, na aba Educação, opção Cursos Presenciais. O investimento é de R$ 264,65.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Iniciativa do Sebrae/MS e do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, orienta ações estratégicas para o período de 2025 a 2028. - Foto: Divulgação.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Jaraguari lança Plano de Desenvolvimento Municipal com foco no fortalecimento da economia local

Na manhã desta terça-feira (20), o município de Jaraguari deu um importante passo em direção ao crescimento sustentável e à valorização da economia local com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). O plano é uma das entregas do programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa promovida pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, em parceria […]