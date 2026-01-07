Detran-MS oferta curso presencial de reciclagem para condutores infratores na Capita

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) passa a ofertar o curso presencial de Reciclagem para Condutores Infratores em Campo Grande, a partir desta quinta-feira (8). A capacitação segue novas regras e amplia a carga horária de 30 para 45 horas/aula, com o objetivo de reforçar a formação e a conscientização dos motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso.
Para participar do curso, é necessário que o condutor esteja com bloqueio de suspensão ativo no prontuário junto ao Detran-MS. Além disso, o interessado deve realizar a inscrição e efetuar o pagamento da guia correspondente dentro do prazo estabelecido.
A frequência é obrigatória em 100%. Em caso de ausência, o participante poderá realizar a reposição da(s) aula(s) sem custos adicionais, desde que apresente atestado médico ou determinação judicial que justifique a falta, conforme orientação da coordenação do curso.
Datas, horários e local
As aulas presenciais serão realizadas nos dias 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2026. Durante a semana, o curso ocorre das 16h30 às 20h55. No sábado, as atividades serão das 7h30 às 11h55 e das 13h às 17h25. As aulas serão ministradas no Bloco 19, na Gerência de Cursos e Capacitação do Detran-MS, em Campo Grande.
Modalidades e avaliação
Além da modalidade presencial ofertada na Capital, as novas regras também preveem a realização do curso na modalidade de ensino a distância (EAD), com aulas ao vivo. O processo de avaliação foi atualizado: o número de questões para aprovação passou de 21 para 20, e as provas poderão ser aplicadas de forma escrita ou online.
Educação para o trânsito
Com as mudanças, o Detran-MS reforça o compromisso com a educação para o trânsito e a segurança viária, promovendo uma formação mais completa e alinhada às diretrizes nacionais. A iniciativa busca estimular a responsabilidade dos condutores, prevenir infrações e contribuir para a redução de riscos nas vias.
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas pelo Portal de Serviços Meu Detran, na aba Educação, opção Cursos Presenciais. O investimento é de R$ 264,65.