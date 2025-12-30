Detran suspende atendimentos presenciais em Rio Verde após fortes chuvas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran‑MS) anunciou nesta terça‑feira (30) a suspensão dos atendimentos presenciais na agência de Rio Verde de Mato Grosso, em razão dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda‑feira (29).
O temporal do início da semana fez parte de um cenário de instabilidade meteorológica que vem afetando diversas regiões do estado nas últimas horas, com previsão de chuva forte, rajadas de vento e condições favoráveis à formação de tempestades, segundo institutos de meteorologia. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) registrou variação no padrão climático nesta segunda, com possibilidade de chuva intensa associada à baixa pressão atmosférica e avanço de uma frente fria sobre o território de Mato Grosso do Sul.
Em nota oficial, o Detran‑MS informou que a agência local está temporariamente impossibilitada de atender ao público, devido aos prejuízos causados pelo evento climático. Para não interromper o acesso aos serviços, o órgão recomenda que os usuários utilize os canais digitais disponíveis:
- Portal de serviços: www.meudetran.ms.gov.br
- Aplicativo: Meu Detran MS
- Central de atendimento (ligação ou WhatsApp): (67) 3368‑0500
“Prezados cidadãos rio‑verdenses, informamos que, devido aos danos causados pelas fortes chuvas ocorridas na segunda‑feira, 29/12/2025, a agência Detran‑MS no município de Rio Verde estará impossibilitada de realizar atendimentos presenciais a partir de hoje, 30/12/2025”, afirma o comunicado oficial do órgão.
A instituição também informou que equipes de engenharia e tecnologia estão a caminho de Rio Verde para avaliar os danos e executar reparos emergenciais, com o objetivo de restabelecer o funcionamento da agência.
“Em paralelo, informamos que as equipes de engenharia e tecnologia do Detran-MS já estão em deslocamento para o município de Rio Verde. O objetivo é realizar uma avaliação detalhada dos danos e iniciar a manutenção emergencial necessária para o restabelecimento do funcionamento normal da agência.”
O Detran‑MS agradeceu a compreensão da população e adiantou que novas informações sobre o prazo de reabertura serão divulgadas assim que forem concluídos os relatórios iniciais de avaliação dos impactos climáticos na estrutura da unidade.
*Com informações Comunicação Detran-MS