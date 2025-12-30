Detran suspende atendimentos presenciais em Rio Verde após fortes chuvas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran‑MS) anunciou nesta terça‑feira (30) a suspensão dos atendimentos presenciais na agência de Rio Verde de Mato Grosso, em razão dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda‑feira (29).

O temporal do início da semana fez parte de um cenário de instabilidade meteorológica que vem afetando diversas regiões do estado nas últimas horas, com previsão de chuva forte, rajadas de vento e condições favoráveis à formação de tempestades, segundo institutos de meteorologia. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) registrou variação no padrão climático nesta segunda, com possibilidade de chuva intensa associada à baixa pressão atmosférica e avanço de uma frente fria sobre o território de Mato Grosso do Sul.

Em nota oficial, o Detran‑MS informou que a agência local está temporariamente impossibilitada de atender ao público, devido aos prejuízos causados pelo evento climático. Para não interromper o acesso aos serviços, o órgão recomenda que os usuários utilize os canais digitais disponíveis:

Portal de serviços: www.meudetran.ms.gov.br

Aplicativo: Meu Detran MS

Central de atendimento (ligação ou WhatsApp): (67) 3368‑0500