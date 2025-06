"Dia do Brincar" supera expectativa, reúne multidão e lota Espelho D’Água

Segundo Rosângela Sueli Bruno de Oliveira, uma das coordenadoras do evento em Paranaíba, é uma data que visa valorizar o elemento lúdico no desenvolvimento das crianças e promover a importância do brincar para o seu desenvolvimento integral.

A ação é resultado de uma ação conjunta entre todas as secretarias do município, sob coordenação da Secretaria de Educação, para celebrar a orientação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura — Unesco.

O Dia do Brincar foi celebrado neste sábado em Paranaíba, com uma tarde repleta de atrações na praça do Espelho D’Água. Dezenas de atrações foram oferecidas às centenas de crianças, adolescentes, pais e responsáveis que compareceram ao local.

Para ela, o evento superou as expectativas, graças ao empenho e envolvimento de pessoas de todas as secretarias do município. “O evento foi feito para as crianças, que são o futuro do nosso país. Foi um evento gracioso e que a gente quer fazer mais vezes ao ano”, revelou.

O prefeito Maycol Queiroz, ao lado do vice-prefeito Barbosinha e dos vereadores Marcos Carenga, Gilson Santana e Maicom Grotto, participou do plantio de uma muda de ipê-amarelo, que é o símbolo do Dia do Brincar. Ao conversar com a reportagem do Grupo RCN, ele lembrou que o parque do Espelho D’Água só tinha lotado assim quando da apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

A Semana Mundial do Brincar 2025 trouxe como tema “Proteger o encantamento das infâncias”, inspirada na carta de princípios da Aliança pela Infância, que afirma que as crianças têm direito de sonhar e crescer em seu próprio tempo.

“Proteger a infância é um ato de amor e responsabilidade coletiva. Para isso, é preciso que cada um de nós reconheça o valor de cada criança e se comprometa com a proteção e garantia de seus direitos, celebrando sua alegria, curiosidade e autenticidade”, estampa a carta de princípios.

Fotos RC e redes sociais