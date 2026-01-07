DNIT investe R$ 500 milhões em obras e manutenção de rodovias federais em MS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) investiu aproximadamente R$ 500 milhões em obras de manutenção e construção nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul ao longo de 2025. As intervenções visam melhorar a mobilidade, a segurança viária e integrar o estado ao Corredor Bioceânico, fortalecendo a logística regional e o desenvolvimento socioeconômico.

Obras estratégicas na BR-267/MS

Na BR-267/MS, teve início a construção do acesso à ponte internacional da Rota Bioceânica, em Porto Murtinho, ligando o Brasil ao Paraguai. Com investimento de R$ 496 milhões, o projeto prevê 13,1 km de rodovia. Até o momento, 40,17% da terraplenagem já foi executada, obras de arte correntes e passagens de fauna foram concluídas, além de 8,14 km de terraplenagem finalizados. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na concretagem de vigas no pátio da construtora.

Também na BR-267, o DNIT restaurou 101,1 km de rodovia entre Porto Murtinho e Alto Caracol, com investimento de R$ 254 milhões. Foram entregues 63 km totalmente restaurados, incluindo acostamentos em ambos os lados e 11,06 km de novas 3ª faixas.

Manutenção da Ponte Hélio Serejo

A Ponte Hélio Serejo, sobre o Rio Paraná, recebeu manutenção preventiva, incluindo substituição de aparelhos de apoio, limpeza da estrutura e recuperação de pontos danificados.