DNIT investe R$ 500 milhões em obras e manutenção de rodovias federais em MS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) investiu aproximadamente R$ 500 milhões em obras de manutenção e construção nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul ao longo de 2025. As intervenções visam melhorar a mobilidade, a segurança viária e integrar o estado ao Corredor Bioceânico, fortalecendo a logística regional e o desenvolvimento socioeconômico.
Obras estratégicas na BR-267/MS
Na BR-267/MS, teve início a construção do acesso à ponte internacional da Rota Bioceânica, em Porto Murtinho, ligando o Brasil ao Paraguai. Com investimento de R$ 496 milhões, o projeto prevê 13,1 km de rodovia. Até o momento, 40,17% da terraplenagem já foi executada, obras de arte correntes e passagens de fauna foram concluídas, além de 8,14 km de terraplenagem finalizados. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na concretagem de vigas no pátio da construtora.
Também na BR-267, o DNIT restaurou 101,1 km de rodovia entre Porto Murtinho e Alto Caracol, com investimento de R$ 254 milhões. Foram entregues 63 km totalmente restaurados, incluindo acostamentos em ambos os lados e 11,06 km de novas 3ª faixas.
Manutenção da Ponte Hélio Serejo
A Ponte Hélio Serejo, sobre o Rio Paraná, recebeu manutenção preventiva, incluindo substituição de aparelhos de apoio, limpeza da estrutura e recuperação de pontos danificados.
Mitigação de fauna na BR-262/MS
Na BR-262/MS, o DNIT iniciou a implantação de 170 km de cercas condutoras de fauna, sete passagens superiores, 10 subterrâneas, sinalização vertical e redutores de velocidade, com investimento superior a R$ 30 milhões, tornando-se o maior projeto de mitigação de atropelamento de fauna do país.
Avanços na BR-419/MS
O lote 4 da BR-419/MS teve 53,2 km concluídos em TSD e receberá CBUQ como camada final em 2026. Duas pontes foram finalizadas, assim como o contorno de Aquidauana/Anastácio. O investimento atual supera R$ 158 milhões, com previsão de conclusão em julho de 2026. Os lotes 2 e 3 da rodovia já tiveram a Ordem de Início em julho de 2025, e o lote 1 está concluído.
Impacto econômico e logístico
A conclusão da BR-419 é estratégica, pois integra Mato Grosso do Sul ao Corredor Bioceânico, reduz distâncias e custos de transporte, fortalece o agronegócio, a indústria e o comércio exterior, e amplia a inserção do Brasil no comércio internacional.