Início MATO GROSSO DO SUL

Infraestrutura

Em ritmo acelerado, Três Lagoas tem dezenas de frentes de obras em execução

Prefeitura intensifica investimentos em infraestrutura para tornar Três Lagoas 100% com ruas e avenidas asfaltadas até o final de 2026

Ana Cristina Santos

Obras avançam e gestão projeta cidade totalmente pavimentada em dois anos - Foto: arquivo
Obras avançam e gestão projeta cidade totalmente pavimentada em dois anos - Foto: arquivo

A Prefeitura de Três Lagoas intensifica o ritmo de obras em diferentes bairros com a meta de concluir, até dezembro de 2026, a pavimentação total do município. O plano, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, inclui intervenções simultâneas em pavimentação, drenagem e urbanização.

O cronograma prevê investimentos estimados em mais de R$ 200 milhões, provenientes de recursos próprios e de emendas parlamentares estaduais e federais. “A administração trabalha para que Três Lagoas tenha um novo cenário até o final de 2026. Os projetos estão prontos, e o fator que pode interferir é o tempo, já que períodos chuvosos costumam atrasar as frentes de serviço”, afirmou o secretário.

Entre os bairros com obras em andamento estão Samambaia, Jardim Capilé, Jardim Rodrigues, Chácara Eldorado, Vila Verde e Violetas. No Jardim das Primaveras, a ordem de serviço já foi emitida. A Vila Alegre passa por três etapas de obras, e o bairro Jardim Alvorada receberá novas pavimentações. Outros projetos estão prontos para licitação, como os dos bairros Vila Nova, Jardim Brasília, Ipanema e Carioca.

DRENAGEM
A meta para pavimentar toda a área urbana é acompanhada de investimentos em drenagem de águas pluviais. De acordo com secretário de Obras, Osmar, os projetos de revitalização dos córregos da Onça e Brasília devem demandar cerca de R$ 120 milhões. As obras incluem canalização, urbanização e interligação de bairros. “Esses córregos representam gargalos históricos de drenagem. A proposta é transformar as margens em áreas urbanizadas, eliminando pontos críticos e criando novos eixos de mobilidade”, explicou.

Os recursos para essas intervenções estão sendo pleiteados junto aos governos federal e estadual, com parte já assegurada. O projeto de revitalização do Córrego da Onça conta com R$ 28 milhões da União e R$ 25 milhões do Estado. O restante deverá ser complementado com verba municipal.

Além das obras de infraestrutura, o município avança em outros eixos de modernização, como o novo sistema de transporte coletivo e a Parceria Público-Privada de Iluminação, que substitui e amplia a rede de iluminação pública. “Não adianta ter boas ruas sem conforto e segurança para transitar. A iluminação de qualidade é parte essencial na transformação urbana”, disse o secretário.

