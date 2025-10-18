Em ritmo acelerado, Três Lagoas tem dezenas de frentes de obras em execução

A Prefeitura de Três Lagoas intensifica o ritmo de obras em diferentes bairros com a meta de concluir, até dezembro de 2026, a pavimentação total do município. O plano, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, inclui intervenções simultâneas em pavimentação, drenagem e urbanização.

O cronograma prevê investimentos estimados em mais de R$ 200 milhões, provenientes de recursos próprios e de emendas parlamentares estaduais e federais. “A administração trabalha para que Três Lagoas tenha um novo cenário até o final de 2026. Os projetos estão prontos, e o fator que pode interferir é o tempo, já que períodos chuvosos costumam atrasar as frentes de serviço”, afirmou o secretário.

Entre os bairros com obras em andamento estão Samambaia, Jardim Capilé, Jardim Rodrigues, Chácara Eldorado, Vila Verde e Violetas. No Jardim das Primaveras, a ordem de serviço já foi emitida. A Vila Alegre passa por três etapas de obras, e o bairro Jardim Alvorada receberá novas pavimentações. Outros projetos estão prontos para licitação, como os dos bairros Vila Nova, Jardim Brasília, Ipanema e Carioca.