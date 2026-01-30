Estado libera quase 3 mil atendimentos diários para novo RG

A emissão do novo RG ganhou reforço em Mato Grosso do Sul. A partir desta sexta-feira, a Polícia Científica passou a disponibilizar 2.842 vagas diárias para agendamento da Carteira de Identidade Nacional, modelo unificado adotado em todo o país.
O serviço é oferecido exclusivamente por meio de agendamento on-line e vale para atendimentos previstos para o mês de março. Ainda segundo o órgão, também há horários disponíveis para fevereiro, tanto na capital quanto em cidades do interior.
Distribuição das vagas
Das vagas ofertadas diariamente, mil são destinadas a Campo Grande, enquanto outras 1.842 estão distribuídas entre municípios do interior. O atendimento ocorre em 93 postos de identificação espalhados por Mato Grosso do Sul, o que amplia o acesso ao serviço em diferentes regiões.
A emissão do documento é realizada pelo Instituto de Identificação, vinculado à Polícia Científica, com apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.
Alta procura pelo novo documento
Os números mostram a forte adesão ao novo modelo de identidade. Somente em 2025, mais de 342 mil Carteiras de Identidade Nacional já foram emitidas no estado. Desde o início da produção, em janeiro de 2024, o total ultrapassa 651 mil documentos.
De acordo com a direção do Instituto de Identificação, a ampliação das vagas busca equilibrar demanda e capacidade operacional, garantindo atendimento organizado e seguro à população.
O que muda no novo RG
A principal mudança da Carteira de Identidade Nacional é a adoção do CPF como número único de identificação, substituindo os antigos registros estaduais. O documento também conta com QR Code e código MRZ, que permitem a conferência eletrônica da autenticidade.
O cidadão pode optar pela inclusão de informações adicionais, como tipo sanguíneo e dados de saúde, que não são obrigatórios.
Validade e gratuidade garantidas
A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o Brasil. A validade do documento varia conforme a idade do titular: cinco anos para crianças, dez anos para pessoas de 12 a 59 anos e prazo indeterminado para idosos a partir de 60 anos.
O RG antigo continua válido até 2032, e não há exigência de troca imediata. A gratuidade da primeira via também está assegurada até esse prazo por regulamentação federal.
Atendimento sem agendamento
Em casos de urgência devidamente comprovada, quando o cidadão não conseguir agendar pela internet, é possível procurar diretamente um posto de identificação. A emissão dependerá da apresentação da documentação necessária e da justificativa da urgência.
Passo a passo do agendamento
Para agendar, o cidadão deve acessar o portal de serviços da Sejusp, escolher a opção de primeira ou segunda via do RG, selecionar o posto desejado e definir data e horário disponíveis. A confirmação do atendimento é enviada por e-mail.
