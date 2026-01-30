Estado libera quase 3 mil atendimentos diários para novo RG

A emissão do novo RG ganhou reforço em Mato Grosso do Sul. A partir desta sexta-feira, a Polícia Científica passou a disponibilizar 2.842 vagas diárias para agendamento da Carteira de Identidade Nacional, modelo unificado adotado em todo o país.

O serviço é oferecido exclusivamente por meio de agendamento on-line e vale para atendimentos previstos para o mês de março. Ainda segundo o órgão, também há horários disponíveis para fevereiro, tanto na capital quanto em cidades do interior.

Distribuição das vagas

Das vagas ofertadas diariamente, mil são destinadas a Campo Grande, enquanto outras 1.842 estão distribuídas entre municípios do interior. O atendimento ocorre em 93 postos de identificação espalhados por Mato Grosso do Sul, o que amplia o acesso ao serviço em diferentes regiões.

A emissão do documento é realizada pelo Instituto de Identificação, vinculado à Polícia Científica, com apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Alta procura pelo novo documento

Os números mostram a forte adesão ao novo modelo de identidade. Somente em 2025, mais de 342 mil Carteiras de Identidade Nacional já foram emitidas no estado. Desde o início da produção, em janeiro de 2024, o total ultrapassa 651 mil documentos.

De acordo com a direção do Instituto de Identificação, a ampliação das vagas busca equilibrar demanda e capacidade operacional, garantindo atendimento organizado e seguro à população.