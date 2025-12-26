Ex-diretor da PRF é preso no Paraguai ao tentar fugir com documentos falsos

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi preso durante a madrugada desta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, enquanto tentava fugir para El Salvador usando documentos paraguaios falsos.
Segundo a polícia paraguaia, Vasques apresentou uma identidade e passaporte com o nome de Julio Eduardo, mas agentes de imigração perceberam que os dados não correspondiam ao passageiro, incluindo impressões digitais e numeração. Durante a abordagem, ele acabou confessando que os documentos não eram dele.
Vasques estava em Santa Catarina quando rompeu a tornozeleira eletrônica, e as autoridades brasileiras comunicaram imediatamente os países vizinhos, como Colômbia, Paraguai e Argentina, sobre sua tentativa de fuga. A expectativa é que ele seja expulso do Paraguai e retorne ao Brasil pela Ponte da Amizade, entre Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, no Paraná. O dia e horário do procedimento ainda não foram divulgados.
Atuação na PRF e condenações na Justiça
Neste mês, Silvinei Vasques foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Segundo a decisão, ele integrava o “núcleo 2” da organização criminosa e atuou para monitorar autoridades e impedir a votação de eleitores, especialmente no Nordeste, usando operações da PRF no segundo turno.
Antes disso, Vasques já havia sido condenado na Justiça Federal do Rio de Janeiro por uso político da estrutura da PRF durante a campanha eleitoral de 2022. A ação movida pelo Ministério Público Federal apontou que ele utilizou recursos e visibilidade da corporação para promover a candidatura do então presidente Jair Bolsonaro à reeleição, resultando em multa superior a R$ 500 mil e outras sanções cíveis.
Ele chegou a ser preso em 2023, mas foi solto mediante medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
Em janeiro de 2025, Vasques foi nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de São José, em Santa Catarina, cargo do qual deixou este mês.