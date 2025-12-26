Ex-diretor da PRF é preso no Paraguai ao tentar fugir com documentos falsos

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi preso durante a madrugada desta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, enquanto tentava fugir para El Salvador usando documentos paraguaios falsos.

Segundo a polícia paraguaia, Vasques apresentou uma identidade e passaporte com o nome de Julio Eduardo, mas agentes de imigração perceberam que os dados não correspondiam ao passageiro, incluindo impressões digitais e numeração. Durante a abordagem, ele acabou confessando que os documentos não eram dele.

Silvinei pouco depois de ser preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai. — Foto: Polícia Paraguaia Silvinei tentou fugir para El Salvador com documentos paraguaios. — Foto: Polícia Paraguai

Vasques estava em Santa Catarina quando rompeu a tornozeleira eletrônica, e as autoridades brasileiras comunicaram imediatamente os países vizinhos, como Colômbia, Paraguai e Argentina, sobre sua tentativa de fuga. A expectativa é que ele seja expulso do Paraguai e retorne ao Brasil pela Ponte da Amizade, entre Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, no Paraná. O dia e horário do procedimento ainda não foram divulgados.

Atuação na PRF e condenações na Justiça

Neste mês, Silvinei Vasques foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Segundo a decisão, ele integrava o “núcleo 2” da organização criminosa e atuou para monitorar autoridades e impedir a votação de eleitores, especialmente no Nordeste, usando operações da PRF no segundo turno.