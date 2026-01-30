Mercado global de cacau deve voltar ao superávit a partir da safra 2025/26

O mercado global de cacau deve entrar em uma nova fase de maior equilíbrio a partir da safra 2025/26, encerrando um ciclo de déficits que marcou os últimos anos. Projeções da consultoria StoneX indicam superávit de 287 mil toneladas no período, resultado da recuperação da oferta nos principais países produtores e de uma demanda que começa a dar sinais de estabilização.

Para a safra 2026/27, a expectativa permanece positiva, com excedente estimado em 267 mil toneladas. Segundo a consultoria, o cenário aponta para uma recomposição gradual dos estoques e redução das tensões que impulsionaram os preços a patamares recordes recentemente.

Oferta reage com apoio da África

A retomada da produção global é puxada, principalmente, pela África Ocidental. A StoneX revisou para cima a colheita esperada na Costa do Marfim, maior produtor mundial, movimento suficiente para manter o saldo global positivo mesmo com leve ajuste negativo previsto para Gana.

No caso ganês, dados de exportação indicam desempenho melhor do que o inicialmente projetado. Cerca de 220 mil toneladas já haviam sido entregues aos portos do país até meados de novembro, afastando o risco de uma safra significativamente menor.

Ainda assim, o país enfrenta entraves estruturais, como doenças nas lavouras, necessidade de renovação de áreas produtivas e impactos ambientais decorrentes da mineração ilegal.

Política de preços influencia fluxo do produto

Um fator que tem contribuído para o aumento da oferta oficial é o preço interno pago aos agricultores. Em determinados momentos, os valores superaram as cotações internacionais, ultrapassando US$ 5 mil por tonelada.

Esse cenário reduziu o incentivo ao contrabando entre países vizinhos, prática historicamente comum na região, e favoreceu o direcionamento da produção para os canais formais de exportação.