Exportações de carne bovina do Brasil superam janeiro de 2025

O Brasil já exportou 183,78 mil toneladas de carne bovina, superando o total embarcado em janeiro de 2025. Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) indicam um aumento de 40,1% no volume médio diário, que passou de 8,2 mil toneladas para 11,5 mil toneladas.

Receita e preços em alta

O desempenho de preços e receita também foi expressivo. O valor médio por tonelada aumentou 10,9%, passando de US$ 5.028,7 em janeiro de 2025 para US$ 5.576,8 neste ano. Combinado ao maior volume exportado, isso elevou a arrecadação em 55,4%, totalizando US$ 1,024 bilhão, contra US$ 906,8 milhões no mesmo período do ano anterior.

Segundo analistas do setor, o fortalecimento das exportações tem múltiplos fatores. Primeiro, há um reajuste estratégico da indústria frigorífica diante de barreiras comerciais e salvaguardas aplicadas por grandes importadores, como China e México. Ao mesmo tempo, o cenário global de oferta permanece restrito, embora não crítico, permitindo que os produtores brasileiros capturem preços mais elevados e ampliem sua participação nos mercados internacionais.

Capacidade logística e produtiva

A cadeia de carne bovina brasileira demonstra capacidade logística e produtiva para atender rapidamente à demanda externa, preservando os rigorosos padrões sanitários e de qualidade. O crescimento do volume médio diário reflete agilidade operacional, eficiência no planejamento de exportações e robustez produtiva, elementos que sustentam a competitividade do Brasil em um mercado global cada vez mais exigente.