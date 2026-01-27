Exportações de carne bovina do Brasil superam janeiro de 2025

O Brasil já exportou 183,78 mil toneladas de carne bovina, superando o total embarcado em janeiro de 2025. Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) indicam um aumento de 40,1% no volume médio diário, que passou de 8,2 mil toneladas para 11,5 mil toneladas.
Receita e preços em alta
O desempenho de preços e receita também foi expressivo. O valor médio por tonelada aumentou 10,9%, passando de US$ 5.028,7 em janeiro de 2025 para US$ 5.576,8 neste ano. Combinado ao maior volume exportado, isso elevou a arrecadação em 55,4%, totalizando US$ 1,024 bilhão, contra US$ 906,8 milhões no mesmo período do ano anterior.
Segundo analistas do setor, o fortalecimento das exportações tem múltiplos fatores. Primeiro, há um reajuste estratégico da indústria frigorífica diante de barreiras comerciais e salvaguardas aplicadas por grandes importadores, como China e México. Ao mesmo tempo, o cenário global de oferta permanece restrito, embora não crítico, permitindo que os produtores brasileiros capturem preços mais elevados e ampliem sua participação nos mercados internacionais.
Capacidade logística e produtiva
A cadeia de carne bovina brasileira demonstra capacidade logística e produtiva para atender rapidamente à demanda externa, preservando os rigorosos padrões sanitários e de qualidade. O crescimento do volume médio diário reflete agilidade operacional, eficiência no planejamento de exportações e robustez produtiva, elementos que sustentam a competitividade do Brasil em um mercado global cada vez mais exigente.
Protagonismo de Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul figura entre os principais estados exportadores de carne bovina no agronegócio brasileiro, com participação relevante na balança comercial estadual.
Dados da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação apontam que, no acumulado até agosto de 2025, as exportações de carne bovina fresca responderam por cerca de 15,07% do total das vendas externas do estado, que somaram US$ 7,24 bilhões, com crescimento de 43,7% no setor em comparação com 2024.
Além disso, no primeiro quadrimestre de 2025, a carne bovina foi um dos produtos que impulsionaram o superávit comercial de US$ 2,46 bilhões, ressaltando o setor para um saldo positivo da balança regional.
Carne premium e valorização da receita
Além disso, a elevação do preço médio reforça o papel do Brasil como exportador de carne bovina premium, beneficiando-se tanto do ajuste da oferta global quanto da valorização de cortes de maior valor agregado. O impacto positivo na receita também sinaliza um cenário favorável para frigoríficos e pecuaristas, estimulando investimentos e potencializando a rentabilidade do setor no primeiro trimestre do ano.