Família transforma café da manhã no campo em recomeço

Na zona rural de Campo Grande, um café da manhã simples, servido aos domingos, tornou-se símbolo de recomeço, acolhimento e transformação de vida. O No Refúgio, empreendimento de turismo rural criado por Marcia Nantes e sua família, nasceu de um momento delicado e ganhou forma com o apoio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em Agroturismo do Senar/MS.

Após enfrentar um período marcado por ansiedade e depressão, Marcia encontrou no campo não apenas um novo endereço, mas um caminho de reconstrução emocional. O que começou como uma decisão pessoal de mudança acabou se transformando em fonte de renda, pertencimento e conexão com a natureza.

A força do campo como refúgio

Criada na cidade, Marcia sempre manteve uma relação afetiva com o meio rural, construída nas visitas à propriedade da avó e dos tios. Em 2022, no entanto, a rotina urbana passou a comprometer sua saúde emocional, levando à decisão definitiva de deixar a cidade.

Ela e o marido encontraram uma propriedade rural desativada, sem estrutura, tomada pelo mato. Mesmo diante das dificuldades iniciais, sem conforto, com banho improvisado e dormindo em instalações precárias, Marcia relata que ali encontrou paz e pertencimento.

“Era simples, mas era onde eu me sentia bem”, resume.

Um refúgio que passou a acolher outras pessoas

Com o tempo, a casa começou a ser construída e surgiu a necessidade de gerar renda. Ao lado da tia Marina, do tio Pedro e da prima Mônica, Marcia decidiu abrir as porteiras para receber visitantes.

Assim nasceu o No Refúgio, um espaço pensado para acolher pessoas da mesma forma que acolheu sua idealizadora. A cozinha da fazenda, conduzida pela tia Marina, tornou-se o coração da experiência, com receitas que carregam tradição, afeto e identidade rural.