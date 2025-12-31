Feminicídios em MS disparam com 39 mortes e aumento de 11% em 2025

Apesar dos esforços em 2025 para reduzir os índices de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, o estado registra um aumento alarmante no número de feminicídios. Com 39 mortes registradas ao longo do ano, o número de vítimas cresceu 11% em relação ao ano anterior. O aumento reflete falhas nas ações de prevenção, mesmo após um investimento considerável em políticas públicas e infraestrutura de apoio à mulher.

Em 2024, 35 mulheres haviam sido assassinadas por feminicídio no estado, mas em 2025, as políticas de enfrentamento à violência, apesar de se expandirem, não impediram a tragédia. Este ano, o estado tem sido palco de uma série de eventos que destacam a deficiência das estratégias implementadas, com a morte de mulheres sendo registrada mês após mês.

O ano começou com tragédia

A triste onda de feminicídios teve início com o caso de Vanessa Ricarte, jornalista de 42 anos, que foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-namorado, Caio César Nascimento Pereira, em fevereiro. Ela havia procurado ajuda na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e obtido uma medida protetiva contra o agressor. Vanessa, antes de ser atacada, enviou um áudio para uma amiga, revelando a falta de acolhimento que encontrou na unidade policial, destacando a fragilidade da rede de proteção.

Esse caso gerou indignação, e o governo estadual foi pressionado a tomar ações mais incisivas. Em resposta, uma série de medidas foram anunciadas ao longo do ano, com foco na eficiência e agilidade no atendimento às vítimas de violência.

Medidas adotadas e seus efeitos

Em 2025, 10 novas Salas Lilás foram inauguradas, totalizando 57 unidades em todo o estado, e 12 delegacias especializadas permaneceram em funcionamento. Apesar dos esforços do governo para combater a violência, os números demonstram que esses avanços foram insuficientes para conter o aumento dos feminicídios

Falhas nas políticas de proteção

Os dados são decisivos: de todas as 39 mulheres vítimas de feminicídio em 2025, 90% não tinham medidas protetivas em vigor. Embora o estado tenha registrado um crescimento na busca por atendimento, com mais de 21.700 denúncias de violência doméstica feitas em unidades policiais, muitos crimes aconteceram dentro do próprio lar, com os agressores sendo, na maioria dos casos, companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

A situação foi abordada por Barbosinha, vice-governador do estado, que afirmou: