Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

FESTIVAL DE PESCA

Festival Internacional de Pesca é adiado no Pantanal de MS em 2026

Gabriela Porto

Festival Internacional de Pesca em Corumbá é adiado para reorganizar parcerias e garantir qualidade do evento. - Foto: @visitmsoficial
Festival Internacional de Pesca em Corumbá é adiado para reorganizar parcerias e garantir qualidade do evento. - Foto: @visitmsoficial

O Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC), um dos principais eventos de pesca esportiva do Brasil, teve sua edição de 2026 adiada. A decisão foi anunciada pela Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur Pantanal), responsável pela organização do evento, e ainda não há previsão para a realização do festival.

Motivo do adiamento

Segundo a fundação, o adiamento é necessário para reorganizar parcerias com os setores público e privado, garantindo que o evento mantenha o padrão de qualidade esperado pelo público e pelos participantes. A medida visa fortalecer o FIPEC como referência nacional e internacional na pesca esportiva, reforçando a tradição de Corumbá como destino turístico do Pantanal.

Impacto econômico e turístico

O festival, que reúne competidores e entusiastas de todo o país e do exterior, tem um papel estratégico na economia local. Além de promover a pesca esportiva, o evento movimenta hotéis, restaurantes, comércio e serviços da região, contribuindo para o fortalecimento do turismo sustentável no Pantanal.

Notícias Relacionadas

Reorganização estratégica do evento

A Fundtur Pantanal destaca que os trabalhos agora estão concentrados na reorganização estratégica do evento, com foco em ampliar oportunidades de negócios, fortalecer a promoção turística da cidade e aumentar o fluxo de visitantes. A expectativa é que a próxima edição seja ainda mais estruturada, sustentável e alinhada aos interesses da população, do trade turístico, dos patrocinadores e dos participantes.

Compromisso com a realização do FIPEC

Apesar do adiamento, a organização se compromete de realizar o FIPEC em 2026, buscando assegurar que o evento mantenha sua relevância e impacto, tanto econômico quanto cultural, na região do Pantanal. O festival segue como um dos principais destaques do calendário turístico de Mato Grosso do Sul.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos