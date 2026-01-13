Festival Internacional de Pesca é adiado no Pantanal de MS em 2026

O Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC), um dos principais eventos de pesca esportiva do Brasil, teve sua edição de 2026 adiada. A decisão foi anunciada pela Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur Pantanal), responsável pela organização do evento, e ainda não há previsão para a realização do festival.

Motivo do adiamento

Segundo a fundação, o adiamento é necessário para reorganizar parcerias com os setores público e privado, garantindo que o evento mantenha o padrão de qualidade esperado pelo público e pelos participantes. A medida visa fortalecer o FIPEC como referência nacional e internacional na pesca esportiva, reforçando a tradição de Corumbá como destino turístico do Pantanal.

Impacto econômico e turístico

O festival, que reúne competidores e entusiastas de todo o país e do exterior, tem um papel estratégico na economia local. Além de promover a pesca esportiva, o evento movimenta hotéis, restaurantes, comércio e serviços da região, contribuindo para o fortalecimento do turismo sustentável no Pantanal.