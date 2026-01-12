Funtrab alerta sobre anúncios falsos de cursos e vagas de emprego para jovens

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) emitiu um alerta sobre a divulgação de anúncios falsos de cursos e vagas de emprego para jovens, principalmente no Instagram, que utilizam indevidamente o nome da instituição.

As publicações prometem oportunidades de cursos presenciais e vagas de trabalho, inclusive para menores de 14 anos, o que não condiz com a realidade. Atualmente, a Funtrab não possui cursos com inscrições abertas nem realiza intermediação de vagas para jovens abaixo dessa idade.

Processos de intermediação são gratuitos

A fundação reforça que todos os processos de intermediação de mão de obra são totalmente gratuitos. A instituição não cobra taxas, valores de inscrição, matrícula ou qualquer pagamento para acesso a vagas de emprego ou participação em programas e ações voltadas ao trabalho.

Especialistas em proteção ao consumidor alertam que anúncios com promessas de emprego fácil, salários elevados ou oportunidades “boas demais para ser verdade” devem ser tratados com desconfiança. A solicitação de qualquer valor para participar de processos seletivos é indício claro de fraude.