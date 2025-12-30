Gestão estadual amplia segurança e qualidade da assistência no SUS de MS

Criado em 2025, o NEGESP (Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia de Segurança do Paciente) passou a integrar a estrutura da gestão estadual de saúde de Mato Grosso do Sul como instância estratégica dedicada ao fortalecimento da segurança do paciente no SUS (Sistema Único de Saúde).

Instituído pela Resolução Conjunta SES/FUNSAU nº 02, de 17 de fevereiro de 2025, o núcleo funciona como unidade de apoio à Secretaria de Estado de Saúde (SES), com foco na qualificação das decisões, na redução de riscos assistenciais e no fortalecimento da cultura de segurança em toda a RAS (Rede de Atenção à Saúde).

Missão e atuação do NEGESP

A coordenadora do NEGESP, Eduarda Tebet, explica que o núcleo aproxima a alta gestão, os serviços de saúde e os profissionais, promovendo práticas baseadas em evidências, monitoramento sistemático de indicadores e melhoria contínua da qualidade assistencial. Entre suas atribuições estão:

Proposição de políticas e diretrizes para segurança do paciente;

Apoio técnico em eventos críticos e emergenciais;

Capacitação permanente das equipes de saúde;

Implementação de ferramentas de gestão;

Atuação preventiva na identificação e mitigação de riscos que possam comprometer a segurança do cuidado.