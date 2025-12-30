Gestão estadual amplia segurança e qualidade da assistência no SUS de MS

Criado em 2025, o NEGESP (Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia de Segurança do Paciente) passou a integrar a estrutura da gestão estadual de saúde de Mato Grosso do Sul como instância estratégica dedicada ao fortalecimento da segurança do paciente no SUS (Sistema Único de Saúde).
Instituído pela Resolução Conjunta SES/FUNSAU nº 02, de 17 de fevereiro de 2025, o núcleo funciona como unidade de apoio à Secretaria de Estado de Saúde (SES), com foco na qualificação das decisões, na redução de riscos assistenciais e no fortalecimento da cultura de segurança em toda a RAS (Rede de Atenção à Saúde).
Missão e atuação do NEGESP
A coordenadora do NEGESP, Eduarda Tebet, explica que o núcleo aproxima a alta gestão, os serviços de saúde e os profissionais, promovendo práticas baseadas em evidências, monitoramento sistemático de indicadores e melhoria contínua da qualidade assistencial. Entre suas atribuições estão:
- Proposição de políticas e diretrizes para segurança do paciente;
- Apoio técnico em eventos críticos e emergenciais;
- Capacitação permanente das equipes de saúde;
- Implementação de ferramentas de gestão;
- Atuação preventiva na identificação e mitigação de riscos que possam comprometer a segurança do cuidado.
“A segurança do paciente é uma construção coletiva, envolvendo gestão, profissionais, serviços, pacientes e familiares. O compartilhamento do conhecimento amplia a rede de proteção, fortalece o cuidado e contribui para a redução de eventos adversos”, destaca Tebet.
Reconhecimento nacional
Em setembro de 2025, experiências do NEGESP foram apresentadas durante reunião do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) em Brasília. O encontro reuniu coordenadores de núcleos de segurança do paciente de diferentes estados, com debates sobre estratégias para qualificar o cuidado materno e neonatal no SUS, enfatizando a integração entre regulação, atenção primária e vigilância em saúde.
Ações estruturantes
Entre as iniciativas em desenvolvimento estão:
- Apoio à criação e fortalecimento de núcleos municipais de segurança do paciente;
- Publicação do regimento interno do NEGESP;
- Articulação de um plano unificado de educação permanente;
- Fomento às Casas da Gestante, Bebê e Puérpera;
- Participação nos comitês de mortalidade materno-infantil.
Com informações da Agência de Notícias do Governo de Mato Grosso do Sul