Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

GESTÃO PÚBLICA

Gestão estadual amplia segurança e qualidade da assistência no SUS de MS

Núcleo estadual atua de forma transversal para reduzir riscos, apoiar decisões e capacitar profissionais em todo o estado

Gabriela Porto

Atendimento seguro e qualificado no SUS de MS: enfermeira atua em leito dentro das práticas promovidas pelo núcleo estadual de segurança do paciente. - Fotos: Bruno Rezende (capa) e Divulgação SES
Atendimento seguro e qualificado no SUS de MS: enfermeira atua em leito dentro das práticas promovidas pelo núcleo estadual de segurança do paciente. - Fotos: Bruno Rezende (capa) e Divulgação SES

Criado em 2025, o NEGESP (Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia de Segurança do Paciente) passou a integrar a estrutura da gestão estadual de saúde de Mato Grosso do Sul como instância estratégica dedicada ao fortalecimento da segurança do paciente no SUS (Sistema Único de Saúde).

Instituído pela Resolução Conjunta SES/FUNSAU nº 02, de 17 de fevereiro de 2025, o núcleo funciona como unidade de apoio à Secretaria de Estado de Saúde (SES), com foco na qualificação das decisões, na redução de riscos assistenciais e no fortalecimento da cultura de segurança em toda a RAS (Rede de Atenção à Saúde).

Missão e atuação do NEGESP

A coordenadora do NEGESP, Eduarda Tebet, explica que o núcleo aproxima a alta gestão, os serviços de saúde e os profissionais, promovendo práticas baseadas em evidências, monitoramento sistemático de indicadores e melhoria contínua da qualidade assistencial. Entre suas atribuições estão:

  • Proposição de políticas e diretrizes para segurança do paciente;
  • Apoio técnico em eventos críticos e emergenciais;
  • Capacitação permanente das equipes de saúde;
  • Implementação de ferramentas de gestão;
  • Atuação preventiva na identificação e mitigação de riscos que possam comprometer a segurança do cuidado.

“A segurança do paciente é uma construção coletiva, envolvendo gestão, profissionais, serviços, pacientes e familiares. O compartilhamento do conhecimento amplia a rede de proteção, fortalece o cuidado e contribui para a redução de eventos adversos”, destaca Tebet.

Notícias Relacionadas

Reconhecimento nacional

Em setembro de 2025, experiências do NEGESP foram apresentadas durante reunião do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) em Brasília. O encontro reuniu coordenadores de núcleos de segurança do paciente de diferentes estados, com debates sobre estratégias para qualificar o cuidado materno e neonatal no SUS, enfatizando a integração entre regulação, atenção primária e vigilância em saúde.

Ações estruturantes

Entre as iniciativas em desenvolvimento estão:

  • Apoio à criação e fortalecimento de núcleos municipais de segurança do paciente;
  • Publicação do regimento interno do NEGESP;
  • Articulação de um plano unificado de educação permanente;
  • Fomento às Casas da Gestante, Bebê e Puérpera;
  • Participação nos comitês de mortalidade materno-infantil.

Com informações da Agência de Notícias do Governo de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos