Glória de Dourados abre vagas para apoio escolar com salário de R$ 2 mil

A Prefeitura de Glória de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, abriu um Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissional de apoio escolar. As vagas são destinadas ao atendimento de estudantes público-alvo da Educação Especial na rede municipal de ensino ao longo do ano letivo de 2026.
O edital nº 002/2026/SEMEC prevê também a formação de cadastro de reserva. As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 2 e 4 de fevereiro, das 7h às 13h, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).
Atuação voltada à inclusão escolar
O profissional de apoio escolar tem papel fundamental na promoção da inclusão escolar e da acessibilidade no ambiente educacional. Entre as atribuições estão o auxílio ao estudante no acesso ao currículo, acompanhamento durante as atividades pedagógicas e apoio em necessidades específicas, como locomoção, higiene e alimentação, sempre sob orientação da equipe pedagógica.
O edital destaca que o profissional não substitui o aluno na execução de atividades ou avaliações, atuando de forma complementar ao trabalho docente e integrada ao projeto pedagógico da unidade escolar.
Vagas e locais de trabalho
Os profissionais selecionados poderão atuar no Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Pinheiro da Silva e nas Escolas Municipais Dois de Maio, Pólo e Marinha do Brasil. O atendimento será direcionado a estudantes que necessitam de suporte especializado para garantir igualdade de condições no processo de aprendizagem.
Requisitos e remuneração
Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo e comprovar a realização de curso de formação continuada com carga mínima de 180 horas. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 2.000.
Não será cobrada taxa de inscrição. O edital prevê a reserva mínima de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com as atribuições do cargo e aprovação em perícia médica.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas presencialmente na SEMEC, localizada na Rua Ivinhema, nº 1.521, no Centro de Glória de Dourados. O candidato deve entregar toda a documentação exigida em envelope lacrado. Também é permitida a inscrição por meio de procuração com firma reconhecida.
Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, comprovantes de escolaridade e de experiência profissional, quando houver.
Seleção por análise de experiência
O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise curricular e documental. A pontuação será atribuída com base na experiência profissional no atendimento a estudantes da Educação Especial, considerando períodos trabalhados a partir de janeiro de 2020.
Cada seis meses comprovados de experiência renderão 10 pontos, até o limite máximo de 50 pontos. Em caso de empate, serão considerados critérios como maior idade, maior tempo de experiência e, se necessário, sorteio público.
Cronograma e publicações
A lista de inscritos será divulgada em 5 de fevereiro, com resultado preliminar no dia seguinte. Recursos poderão ser apresentados nos dias 9 e 10 de fevereiro. O resultado final e a homologação estão previstos para 12 de fevereiro.
Todas as publicações oficiais ocorrerão no Diário Oficial do Município. A prefeitura orienta que os candidatos acompanhem atentamente os prazos e eventuais atualizações do cronograma.