Glória de Dourados abre vagas para apoio escolar com salário de R$ 2 mil

A Prefeitura de Glória de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, abriu um Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissional de apoio escolar. As vagas são destinadas ao atendimento de estudantes público-alvo da Educação Especial na rede municipal de ensino ao longo do ano letivo de 2026.

O edital nº 002/2026/SEMEC prevê também a formação de cadastro de reserva. As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 2 e 4 de fevereiro, das 7h às 13h, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

Atuação voltada à inclusão escolar

O profissional de apoio escolar tem papel fundamental na promoção da inclusão escolar e da acessibilidade no ambiente educacional. Entre as atribuições estão o auxílio ao estudante no acesso ao currículo, acompanhamento durante as atividades pedagógicas e apoio em necessidades específicas, como locomoção, higiene e alimentação, sempre sob orientação da equipe pedagógica.

O edital destaca que o profissional não substitui o aluno na execução de atividades ou avaliações, atuando de forma complementar ao trabalho docente e integrada ao projeto pedagógico da unidade escolar.

Vagas e locais de trabalho

Os profissionais selecionados poderão atuar no Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Pinheiro da Silva e nas Escolas Municipais Dois de Maio, Pólo e Marinha do Brasil. O atendimento será direcionado a estudantes que necessitam de suporte especializado para garantir igualdade de condições no processo de aprendizagem.

Requisitos e remuneração

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo e comprovar a realização de curso de formação continuada com carga mínima de 180 horas. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 2.000.

Não será cobrada taxa de inscrição. O edital prevê a reserva mínima de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com as atribuições do cargo e aprovação em perícia médica.