Governo divulga calendário nacional de feriados e pontos facultativos de 2026

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (30) a portaria que estabelece o calendário nacional de feriados e pontos facultativos para o ano de 2026. A lista confirma um cenário mais favorável para os trabalhadores em comparação a 2025: dos dez feriados nacionais previstos, pelo menos nove vão cair em dias úteis.

Segundo a publicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), sete desses feriados vão ocorrer em segundas ou sextas-feiras, o que permite a formação dos chamados “feriadões”. Outros caem em dias estratégicos da semana, ampliando ainda mais as possibilidades de emenda.

É o caso do dia 1º de janeiro, Confraternização Universal, que em 2026 será numa quinta-feira, e do feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, que cai numa terça-feira. Nessas situações, a combinação com pontos facultativos pode resultar em até quatro dias consecutivos de folga, a depender da decisão de cada órgão.

Além dos feriados nacionais, o calendário também traz as datas de pontos facultativos, como o Carnaval, em fevereiro, Corpus Christi, em junho, e as vésperas de Natal e Ano Novo, quando o expediente será facultativo a partir das 13h.

A portaria reforça que o calendário é válido apenas para a administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Feriados estaduais e municipais não estão incluídos e continuam sendo definidos pelos governos locais. Estados e municípios, como Mato Grosso do Sul e Campo Grande, por exemplo, já divulgaram seus próprios calendários.