Idosa fica ferioda após confundir bombinha com cigarro em MS

Uma mulher de 65 anos sofreu ferimentos após um acidente doméstico envolvendo um artefato pirotécnico, popularmente conhecido como bombinha, em Anastácio, Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu quando a idosa confundiu o objeto com um cigarro, segundo relato feito ao Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana.
Assim que o incidente aconteceu, os bombeiros foram acionados. Ao chegar ao local, encontraram a vítima sentada no sofá, com ferimento no segundo dedo da mão esquerda, causado pela explosão do artefato. O sangramento não foi intenso, mas a lesão exigiu atendimento imediato.
Dificuldades visuais contribuíram para o acidente
Segundo a própria idosa, dificuldades visuais foram determinantes para a confusão com o cigarro. Acidentes envolvendo artefatos pirotécnicos são mais comuns entre pessoas com limitações de visão, crianças e idosos, reforçando a necessidade de atenção redobrada no manuseio desses objetos.
Após receber os primeiros socorros no local, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana, onde permaneceu em observação sob cuidados médicos.
Orientações do Corpo de Bombeiros
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar alertou sobre os riscos associados a manuseio e descarte de artefatos pirotécnicos em ambientes residenciais. A instituição recomenda que idosos, crianças e pessoas com limitações físicas ou visuais mantenham distância desses objetos, evitando acidentes graves.
Riscos e Prevenção de Acidentes Domésticos com Pirotécnicos
Especialistas em segurança doméstica lembram que, além dos ferimentos, explosões de pequenas bombinhas podem provocar queimaduras, danos auditivos e incêndios, especialmente em casas com materiais inflamáveis próximos.
O manuseio seguro deve ser realizado sob supervisão de pessoas capacitadas, e qualquer artefato suspeito ou danificado deve ser descartado corretamente, minimizando os riscos de acidentes graves.