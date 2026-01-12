Veículos de Comunicação
ACIDENTE DOMÉSTICO

Idosa fica ferioda após confundir bombinha com cigarro em MS

Acidente doméstico ocorreu em Anastácio; explosão causou lesão no dedo da vítima, que precisou de atendimento médico.

Gabriela Porto

Idosa confundiu bombinha com cigarro e ficou ferida após objeto explodir — Foto: Pixabay
Idosa confundiu bombinha com cigarro e ficou ferida após objeto explodir — Foto: Pixabay

Uma mulher de 65 anos sofreu ferimentos após um acidente doméstico envolvendo um artefato pirotécnico, popularmente conhecido como bombinha, em Anastácio, Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu quando a idosa confundiu o objeto com um cigarro, segundo relato feito ao Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana.

Assim que o incidente aconteceu, os bombeiros foram acionados. Ao chegar ao local, encontraram a vítima sentada no sofá, com ferimento no segundo dedo da mão esquerda, causado pela explosão do artefato. O sangramento não foi intenso, mas a lesão exigiu atendimento imediato.

Dificuldades visuais contribuíram para o acidente

Segundo a própria idosa, dificuldades visuais foram determinantes para a confusão com o cigarro. Acidentes envolvendo artefatos pirotécnicos são mais comuns entre pessoas com limitações de visão, crianças e idosos, reforçando a necessidade de atenção redobrada no manuseio desses objetos.

Após receber os primeiros socorros no local, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana, onde permaneceu em observação sob cuidados médicos.

Orientações do Corpo de Bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar alertou sobre os riscos associados a manuseio e descarte de artefatos pirotécnicos em ambientes residenciais. A instituição recomenda que idosos, crianças e pessoas com limitações físicas ou visuais mantenham distância desses objetos, evitando acidentes graves.

Riscos e Prevenção de Acidentes Domésticos com Pirotécnicos

Especialistas em segurança doméstica lembram que, além dos ferimentos, explosões de pequenas bombinhas podem provocar queimaduras, danos auditivos e incêndios, especialmente em casas com materiais inflamáveis próximos.

O manuseio seguro deve ser realizado sob supervisão de pessoas capacitadas, e qualquer artefato suspeito ou danificado deve ser descartado corretamente, minimizando os riscos de acidentes graves.

