IMPCG convoca aposentados de dezembro para prova de vida e alerta para bloqueio

Gabriela Porto e Adriano Hany

IMPCG dá prazo de 30 dias para regularização da prova de vida de aniversariantes de dezembro. Foto: Divulgação.
IMPCG dá prazo de 30 dias para regularização da prova de vida de aniversariantes de dezembro. Foto: Divulgação.

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) publicou alerta direcionado a aposentados e pensionistas que fazem aniversário em dezembro e que não realizaram o recadastramento obrigatório no período previsto. A convocação consta no Edital nº 13/2025 e estabelece prazo de 30 dias, contado a partir da data de publicação, para a regularização da prova de vida. O não cumprimento do procedimento pode resultar no bloqueio do pagamento, até que o cadastro seja devidamente atualizado.

Segundo o instituto, a medida tem como objetivo manter os registros atualizados e assegurar a conformidade com as normas previdenciárias municipais. Os beneficiários convocados devem comparecer à sede do IMPCG, munidos de documentos pessoais e comprovante de residência, dentro do prazo estabelecido no edital.

Quem precisa regularizar e qual é o risco

Segundo o edital, a convocação abrange aposentados e pensionistas que não realizaram a prova de vida no período previsto. A lista inclui ex-servidores de diversas áreas da Prefeitura, como Educação, Saúde e Obras. Embora o público-alvo seja definido como aniversariantes de dezembro, a convocação alcança diferentes categorias do funcionalismo inativo.

O ponto principal é a consequência. O IMPCG informa que, caso a regularização não seja efetuada dentro do prazo, o pagamento dos proventos será bloqueado, sendo retomado somente após a conclusão do recadastramento. Em outras palavras, a atualização cadastral se torna condição obrigatória para a continuidade dos pagamentos.

Serviço

Regularização no IMPCG

Público-alvo: aposentados e pensionistas aniversariantes de dezembro

Prazo: 30 dias a partir da notificação/publicação

Local: sede do IMPCG

Documentos: RG/CPF e comprovante de residência atualizado

