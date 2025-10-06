Incêndio no interior de SP agrava queimadas em Três Lagoas

O domingo foi de muita fumaça e fuligem em Três Lagoas. Moradores de diversos bairros relataram transtornos e o acúmulo de sujeira em quintais, calçadas e até dentro de casas. Nesta segunda-feira (6), a fuligem ainda podia ser vista. Além disso, um incêndio em área de mata foi registrado pela manhã na região da Cascalheira.

Segundo o tenente Reinaldo Cândido, do Corpo de Bombeiros, a principal causa da fuligem que atingiu a cidade foi um grande incêndio ocorrido no município paulista de Itapura, próximo à divisa com Mato Grosso do Sul. “O vento estava soprando em direção a Três Lagoas, e a fumaça e a fuligem vieram com ele. Aquela sujeira que a gente encontrou em casa e espalhada pela cidade inteira é resultado desse incêndio no interior de São Paulo”, explicou o militar.

Mas o problema não ficou restrito ao lado paulista. Conforme o Corpo de Bombeiros, somente no domingo foram registrados cinco grandes incêndios em terrenos baldios dentro da área urbana de Três Lagoas. Os focos ocorreram entre o bairro Nova Americana e o Paranapungá, nas proximidades da Unei, no bairro Orestinho e na região da Segunda Lagoa.