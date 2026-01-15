Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

SAÚDE

Incentivo financeiro fortalece tratamento de Doença Renal Crônica em MS

Resolução da Secretaria de Estado de Saúde assegura recursos para hemodiálise e amplia acesso à diálise peritoneal.

Gabriela Porto

Resolução da SES assegura recursos para hemodiálise e amplia o acesso à diálise peritoneal. - Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo
Resolução da SES assegura recursos para hemodiálise e amplia o acesso à diálise peritoneal. - Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

A Secretaria de Estado de Saúde publicou no dia 12, no Diário Oficial do Estado, a Resolução SES/MS n. 519, que institui incentivo financeiro para a Atenção Especializada em Doença Renal Crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde. A medida assegura recursos para custeio das sessões de hemodiálise e amplia o acesso à diálise peritoneal nas unidades habilitadas do Estado, com vigência de janeiro a dezembro desse ano.

Dois eixos de incentivo

O incentivo financeiro está dividido em dois eixos. O Eixo I destina apoio financeiro aos gestores de contratos com prestadores de Terapia Renal Substitutiva, custeando sessões de hemodiálise de pacientes renais crônicos atendidos pelo SUS. Cada sessão terá valor de R$45,00 reais, com teto máximo de quatorze sessões por paciente ao mês, conforme a tabela de procedimentos do SUS.

O Eixo II amplia o acesso à diálise peritoneal nos serviços habilitados, com incentivo de setecentos e dezesseis reais e doze centavos por paciente ao mês. O recurso contempla manutenção e acompanhamento domiciliar de pacientes submetidos à diálise peritoneal automatizada e contínua, com limite de um procedimento mensal por paciente.

Critérios e prazos para municípios e hospitais

Podem receber o incentivo financeiro complementar os municípios que possuem gestão de prestadores habilitados em Atenção Especializada em Doença Renal Crônica, com hemodiálise e/ou diálise peritoneal, além de hospitais sob gestão estadual com essas habilitações. Para aderir, os entes e estabelecimentos devem apresentar dados sobre pacientes em tratamento e em fila de espera, comprovar a estrutura disponível e assinar o Termo de Adesão previsto na resolução. O documento deve ser enviado à Secretaria de Estado de Saúde até o dia 21 de janeiro, pelo e-mail [email protected].

Notícias Relacionadas

Objetivo da normativa

Segundo a gerente de Atenção à Doença Renal Crônica da SES, Mara Rúbia da Costa Silva, a resolução fortalece e qualifica uma política já existente no Estado.

“O incentivo já faz parte da estratégia de cuidado à pessoa com Doença Renal Crônica e, com essa resolução, garantimos sua continuidade em 2026, fortalecendo o custeio da hemodiálise e ampliando o acesso à diálise peritoneal, de forma alinhada à linha de cuidado e às necessidades dos pacientes”, afirmou.

*Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos