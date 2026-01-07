Instituto PROFAC inicia 2026 com cursos gratuitos de capacitação em Campo Grande

O Instituto PROFAC, iniciativa do SEAC-MS (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul), abriu as inscrições para os cursos gratuitos de capacitação profissional que serão realizados ao longo de janeiro de 2026. A programação tem como objetivo ampliar oportunidades, qualificar a mão de obra e preparar profissionais para atender às demandas do setor de facilities, um dos que mais gera empregos no estado.

Cursos presenciais e certificados

As formações oferecidas incluem limpeza profissional, copeiragem, portaria e segurança no trabalho, além dos módulos do Programa Despertar, voltados para desenvolvimento comportamental, comunicação interpessoal, sustentabilidade e atendimento ao cliente. Todas as capacitações são presenciais, com certificado, e acontecem na sede do Instituto PROFAC, em Campo Grande.

“Os cursos do Instituto PROFAC ampliam as oportunidades de inserção e crescimento profissional, ao mesmo tempo em que atendem às demandas do setor de facilities por mão de obra qualificada. Começar o ano investindo em formação é enxergar mais longe e fortalecer tanto os profissionais quanto o mercado”, destaca Ilkêmia Figueiredo, executiva do SEAC-MS.

Programação de cursos – Janeiro/2026

Limpeza Profissional