Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

CURSOS GRATUITOS

Instituto PROFAC inicia 2026 com cursos gratuitos de capacitação em Campo Grande

Cursos atendem ao setor de facilities e incluem limpeza profissional, copeiragem, portaria e desenvolvimento comportamental

Gabriela Porto

Os cursos do Instituto PROFAC ampliam as oportunidades de inserção e crescimento profissional. - Foto: Divulgação.
Os cursos do Instituto PROFAC ampliam as oportunidades de inserção e crescimento profissional. - Foto: Divulgação.

O Instituto PROFAC, iniciativa do SEAC-MS (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul), abriu as inscrições para os cursos gratuitos de capacitação profissional que serão realizados ao longo de janeiro de 2026. A programação tem como objetivo ampliar oportunidades, qualificar a mão de obra e preparar profissionais para atender às demandas do setor de facilities, um dos que mais gera empregos no estado.

Cursos presenciais e certificados

As formações oferecidas incluem limpeza profissional, copeiragem, portaria e segurança no trabalho, além dos módulos do Programa Despertar, voltados para desenvolvimento comportamental, comunicação interpessoal, sustentabilidade e atendimento ao cliente. Todas as capacitações são presenciais, com certificado, e acontecem na sede do Instituto PROFAC, em Campo Grande.

“Os cursos do Instituto PROFAC ampliam as oportunidades de inserção e crescimento profissional, ao mesmo tempo em que atendem às demandas do setor de facilities por mão de obra qualificada. Começar o ano investindo em formação é enxergar mais longe e fortalecer tanto os profissionais quanto o mercado”, destaca Ilkêmia Figueiredo, executiva do SEAC-MS.

Programação de cursos – Janeiro/2026

Limpeza Profissional

  • 6/1, 08h às 12h – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 7/1, 13h às 17h – Limpeza Específica de Banheiros
  • 8/1, 08h às 12h – Limpeza de Áreas Administrativas
  • 9/1, 08h às 12h – Limpeza de Vidros
  • 12/1, 08h às 12h – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 14/1, 13h às 17h – Limpeza de Vidros
  • 19/1, 08h às 12h – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 19/1, 13h às 17h – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 21/1, 13h às 17h – Limpeza Específica de Banheiros
  • 22/1, 13h às 17h – Limpeza Hospitalar
  • 26/1, 08h às 12h – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 26/1, 13h às 17h – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 27/1, 13h às 17h – Limpeza de Vidros
  • 29/1, 08h às 17h – NR-33: Segurança nos Trabalhos em Espaços Confinados
  • 30/1, 08h às 17h – NR-33: Segurança nos Trabalhos em Espaços Confinados

Notícias Relacionadas

Copeiragem

  • 13/1, 13h às 17h – Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo
  • 16/1, 08h às 12h – Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo
  • 20/1, 08h às 12h – Copeiro para Empresas – 2º módulo
  • 28/1, 13h às 17h – Copeiro para Empresas – 2º módulo

Portaria

  • 15/1, 13h às 17h – Recepcionista
  • 23/1, 08h às 12h – Recepcionista

Inscrições e informações

As inscrições podem ser realizadas pelo site do SEAC-MS (https://seacms.com.br, aba Instituto PROFAC) ou pelo WhatsApp (67) 99245-6728.

As vagas são limitadas e todas as atividades acontecem na sede do Instituto PROFAC, localizada na Rua Diana, 51 – Vila Carvalho, Campo Grande (MS).

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos