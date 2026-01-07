Instituto PROFAC inicia 2026 com cursos gratuitos de capacitação em Campo Grande

O Instituto PROFAC, iniciativa do SEAC-MS (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul), abriu as inscrições para os cursos gratuitos de capacitação profissional que serão realizados ao longo de janeiro de 2026. A programação tem como objetivo ampliar oportunidades, qualificar a mão de obra e preparar profissionais para atender às demandas do setor de facilities, um dos que mais gera empregos no estado.
Cursos presenciais e certificados
As formações oferecidas incluem limpeza profissional, copeiragem, portaria e segurança no trabalho, além dos módulos do Programa Despertar, voltados para desenvolvimento comportamental, comunicação interpessoal, sustentabilidade e atendimento ao cliente. Todas as capacitações são presenciais, com certificado, e acontecem na sede do Instituto PROFAC, em Campo Grande.
“Os cursos do Instituto PROFAC ampliam as oportunidades de inserção e crescimento profissional, ao mesmo tempo em que atendem às demandas do setor de facilities por mão de obra qualificada. Começar o ano investindo em formação é enxergar mais longe e fortalecer tanto os profissionais quanto o mercado”, destaca Ilkêmia Figueiredo, executiva do SEAC-MS.
Programação de cursos – Janeiro/2026
Limpeza Profissional
- 6/1, 08h às 12h – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 7/1, 13h às 17h – Limpeza Específica de Banheiros
- 8/1, 08h às 12h – Limpeza de Áreas Administrativas
- 9/1, 08h às 12h – Limpeza de Vidros
- 12/1, 08h às 12h – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 14/1, 13h às 17h – Limpeza de Vidros
- 19/1, 08h às 12h – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 19/1, 13h às 17h – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
- 21/1, 13h às 17h – Limpeza Específica de Banheiros
- 22/1, 13h às 17h – Limpeza Hospitalar
- 26/1, 08h às 12h – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 26/1, 13h às 17h – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
- 27/1, 13h às 17h – Limpeza de Vidros
- 29/1, 08h às 17h – NR-33: Segurança nos Trabalhos em Espaços Confinados
- 30/1, 08h às 17h – NR-33: Segurança nos Trabalhos em Espaços Confinados
Copeiragem
- 13/1, 13h às 17h – Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo
- 16/1, 08h às 12h – Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo
- 20/1, 08h às 12h – Copeiro para Empresas – 2º módulo
- 28/1, 13h às 17h – Copeiro para Empresas – 2º módulo
Portaria
- 15/1, 13h às 17h – Recepcionista
- 23/1, 08h às 12h – Recepcionista
Inscrições e informações
As inscrições podem ser realizadas pelo site do SEAC-MS (https://seacms.com.br, aba Instituto PROFAC) ou pelo WhatsApp (67) 99245-6728.
As vagas são limitadas e todas as atividades acontecem na sede do Instituto PROFAC, localizada na Rua Diana, 51 – Vila Carvalho, Campo Grande (MS).