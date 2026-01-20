Jaraguari lança Plano de Desenvolvimento Municipal com foco no fortalecimento da economia local

Na manhã desta terça-feira (20), o município de Jaraguari deu um importante passo em direção ao crescimento sustentável e à valorização da economia local com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). O plano é uma das entregas do programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa promovida pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal. Este programa visa aprimorar a gestão pública e fortalecer pequenos negócios por meio de ações estratégicas de médio e longo prazo.

O PDM de Jaraguari abrange o período de 2025 a 2028 e foi desenvolvido com base nas vocações locais, nas necessidades identificadas pela população e no potencial de desenvolvimento econômico da região. Durante o evento, autoridades locais e representantes das instituições envolvidas destacaram a importância do plano para alavancar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida dos jaraguarienses.

Estratégia focada no desenvolvimento rural e urbano

O prefeito de Jaraguari, Cláudio Ferreira, destacou que o PDM representa um marco para o planejamento municipal.

“Este plano é fundamental para o desenvolvimento tanto da área rural quanto do comércio urbano de Jaraguari. A parceria com o Sebrae no programa Cidade Empreendedora é essencial para que possamos implementar ações estratégicas que gerem resultados concretos, fortalecendo os pequenos negócios e promovendo o desenvolvimento sustentável da cidade”, afirmou.

O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, ressaltou a importância da localização estratégica de Jaraguari, situada às margens da BR-163, o que favorece o fortalecimento da indústria e do comércio local.

“Este plano oferece as ferramentas necessárias para que Jaraguari se desenvolva de maneira planejada e integrada, com foco no fortalecimento da economia local e na atração de novos investimentos”, destacou Beretta.

Planejamento com foco em quatro eixos estratégicos

O diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, enfatizou a importância do engajamento da população no processo de implementação do PDM.