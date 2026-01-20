Veículos de Comunicação
Início MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Jaraguari lança Plano de Desenvolvimento Municipal com foco no fortalecimento da economia local

Gabriela Porto

Iniciativa do Sebrae/MS e do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, orienta ações estratégicas para o período de 2025 a 2028. - Foto: Divulgação.
Iniciativa do Sebrae/MS e do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, orienta ações estratégicas para o período de 2025 a 2028. - Foto: Divulgação.

Na manhã desta terça-feira (20), o município de Jaraguari deu um importante passo em direção ao crescimento sustentável e à valorização da economia local com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). O plano é uma das entregas do programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa promovida pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal. Este programa visa aprimorar a gestão pública e fortalecer pequenos negócios por meio de ações estratégicas de médio e longo prazo.

O PDM de Jaraguari abrange o período de 2025 a 2028 e foi desenvolvido com base nas vocações locais, nas necessidades identificadas pela população e no potencial de desenvolvimento econômico da região. Durante o evento, autoridades locais e representantes das instituições envolvidas destacaram a importância do plano para alavancar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida dos jaraguarienses.

Estratégia focada no desenvolvimento rural e urbano

O prefeito de Jaraguari, Cláudio Ferreira, destacou que o PDM representa um marco para o planejamento municipal.

“Este plano é fundamental para o desenvolvimento tanto da área rural quanto do comércio urbano de Jaraguari. A parceria com o Sebrae no programa Cidade Empreendedora é essencial para que possamos implementar ações estratégicas que gerem resultados concretos, fortalecendo os pequenos negócios e promovendo o desenvolvimento sustentável da cidade”, afirmou.

O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, ressaltou a importância da localização estratégica de Jaraguari, situada às margens da BR-163, o que favorece o fortalecimento da indústria e do comércio local.

“Este plano oferece as ferramentas necessárias para que Jaraguari se desenvolva de maneira planejada e integrada, com foco no fortalecimento da economia local e na atração de novos investimentos”, destacou Beretta.

Planejamento com foco em quatro eixos estratégicos

O diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, enfatizou a importância do engajamento da população no processo de implementação do PDM.

“O PDM de Jaraguari é um documento construído de maneira colaborativa, com a participação ativa de líderes comunitários e empresariais. Ele está estruturado em quatro áreas principais: desenvolvimento econômico e empreendedorismo sustentável; educação, inovação e capital humano; infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade urbana; e governança, gestão pública e inclusão social”, afirmou Estanqueiro.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Kleber Oliveira da Costa, o PDM foi elaborado a partir da análise de dados socioeconômicos e das necessidades da população.

“Este plano é uma visão de futuro para Jaraguari, baseado nas contribuições da sociedade local. Ele propõe ações práticas para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento econômico, com foco nos pequenos negócios e na inclusão social”, afirmou Kleber.

Inovação e educação: pilares do plano de desenvolvimento

O PDM prevê a implementação de diversas ações em áreas estratégicas, incluindo educação e inovação. No eixo de Educação, Capital Humano e Inovação, o plano propõe a implantação da Rede Municipal de Inovação Educacional, Laboratórios Maker e uma Biblioteca Híbrida. Além disso, o plano prevê o lançamento de projetos-pilotos como o Clube de Robótica, visando estimular a criatividade e o empreendedorismo desde a educação básica.

Essas iniciativas fazem parte de um esforço para preparar as futuras gerações para os desafios do mercado de trabalho e promover a inovação local, essenciais para o desenvolvimento econômico de Jaraguari.

Consultoria e apoio contínuo ao empreendedorismo local

Além das ações de planejamento estratégico, o Sebrae/MS continuará a oferecer suporte contínuo aos empreendedores de Jaraguari. O programa Cidade Empreendedora proporciona consultoria, orientação e capacitação aos pequenos negócios, promovendo o fortalecimento do setor e ampliando as oportunidades de crescimento.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora em Jaraguari podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou pelo site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.

