Mais de 100 pés de maconha são encontrados em Chapadão do Sul

Uma investigação da Polícia Civil que começou como apuração de violência doméstica terminou na descoberta de um cultivo ilegal de maconha dentro de uma residência no bairro Flamboyant. A operação revelou mais de 100 pés de Cannabis sativa, além de estufas e equipamentos para cultivo indoor.
Plantação descoberta em residência
Os agentes se deslocaram até o imóvel para verificar a denúncia de violência doméstica. Durante as diligências, identificaram uma estrutura voltada à produção da droga, com plantas em diferentes estágios de desenvolvimento. O cultivo incluía estufas, sistemas de iluminação artificial, ventilação e climatização, garantindo um ambiente controlado para o crescimento das plantas.
Perícia confirma ilegalidade
A Polícia Civil acionou a Perícia Criminal, que confirmou a materialidade do crime e a finalidade de produção de entorpecentes. O responsável pelo imóvel foi conduzido à unidade policial, e a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, conforme a legislação vigente.
Investigação segue em andamento
As autoridades continuam investigando para apurar a extensão da atividade criminosa e identificar possíveis envolvidos no esquema de produção e distribuição da substância. Embora o Brasil tenha avançado na regulamentação do uso terapêutico e pesquisas com cannabis, o cultivo identificado segue proibido por lei.
Sobre a denúncia inicial
Não houve divulgação sobre o prosseguimento da investigação relacionada à violência doméstica que motivou a ação inicial da Polícia Civil.
*Com informações da PCMS