Mais de 100 pés de maconha são encontrados em Chapadão do Sul

Uma investigação da Polícia Civil que começou como apuração de violência doméstica terminou na descoberta de um cultivo ilegal de maconha dentro de uma residência no bairro Flamboyant. A operação revelou mais de 100 pés de Cannabis sativa, além de estufas e equipamentos para cultivo indoor.

Plantação descoberta em residência

Os agentes se deslocaram até o imóvel para verificar a denúncia de violência doméstica. Durante as diligências, identificaram uma estrutura voltada à produção da droga, com plantas em diferentes estágios de desenvolvimento. O cultivo incluía estufas, sistemas de iluminação artificial, ventilação e climatização, garantindo um ambiente controlado para o crescimento das plantas.

Perícia confirma ilegalidade

A Polícia Civil acionou a Perícia Criminal, que confirmou a materialidade do crime e a finalidade de produção de entorpecentes. O responsável pelo imóvel foi conduzido à unidade policial, e a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, conforme a legislação vigente.