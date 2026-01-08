Marinha encerra inscrições para seleção de 32 vagas em Ladário nesta quinta-feira

Terminam nesta quinta-feira (8) as inscrições para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários da Marinha do Brasil, com oferta de 520 vagas em todo o país para profissionais com nível superior. Em Mato Grosso do Sul, especificamente no município de Ladário, estão disponíveis 15 vagas, além de uma em Cuiabá (MT), dentro do 6º Distrito Naval, que engloba também o estado vizinho.
Os candidatos aprovados serão incorporados à reserva de 2ª classe da Marinha, prestando serviço militar temporário e regional, com duração de até 96 meses.
Vagas em Ladário e áreas de atuação
As oportunidades em Ladário abrangem diversas áreas de saúde, apoio à saúde, técnicas e engenharia. A distribuição das vagas é a seguinte:
- Odontologia (Endodontia) – 1 vaga
- Odontologia (Odontopediatria) – 1 vaga
- Enfermagem – 2 vagas
- Nutrição – 1 vaga
- Administração – 3 vagas
- Ciências Contábeis – 2 vagas
- Comunicação Social – 2 vagas
- Psicologia – 1 vaga
- Serviço Social – 1 vaga
- Engenharia Ambiental – 1 vaga
- Engenharia Cartográfica – 1 vaga
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas pelo site do 6º Distrito Naval
A taxa de inscrição é de R$ 140.
Para concorrer, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos:
- Ser brasileiro nato
- Ter entre 18 e 41 anos até a data da incorporação
- Possuir diploma de nível superior na área desejada
- Estar registrado no conselho profissional correspondente
Após a inscrição, os candidatos passarão por até sete etapas, incluindo prova objetiva, inspeção de saúde, prova de títulos e verificação documental. A prova objetiva está prevista para 22 de fevereiro de 2026, com local e horário divulgados pelo Distrito Naval responsável.
Distribuição nacional das vagas
Ao todo, as 520 vagas estão distribuídas pelos nove Distritos Navais do país, sendo que a maior concentração está no 1º Distrito Naval (RJ, ES e MG), que reúne 296 oportunidades. O processo seletivo reforça a atuação da Marinha na captação de profissionais temporários qualificados, principalmente em áreas estratégicas de saúde e engenharia.