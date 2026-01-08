Marinha encerra inscrições para seleção de 32 vagas em Ladário nesta quinta-feira

Terminam nesta quinta-feira (8) as inscrições para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários da Marinha do Brasil, com oferta de 520 vagas em todo o país para profissionais com nível superior. Em Mato Grosso do Sul, especificamente no município de Ladário, estão disponíveis 15 vagas, além de uma em Cuiabá (MT), dentro do 6º Distrito Naval, que engloba também o estado vizinho.

Os candidatos aprovados serão incorporados à reserva de 2ª classe da Marinha, prestando serviço militar temporário e regional, com duração de até 96 meses.

Vagas em Ladário e áreas de atuação

As oportunidades em Ladário abrangem diversas áreas de saúde, apoio à saúde, técnicas e engenharia. A distribuição das vagas é a seguinte:

Odontologia (Endodontia) – 1 vaga

Odontologia (Odontopediatria) – 1 vaga

Enfermagem – 2 vagas

Nutrição – 1 vaga

Administração – 3 vagas

Ciências Contábeis – 2 vagas

Comunicação Social – 2 vagas

Psicologia – 1 vaga

Serviço Social – 1 vaga

Engenharia Ambiental – 1 vaga

Engenharia Cartográfica – 1 vaga

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo site do 6º Distrito Naval

A taxa de inscrição é de R$ 140.