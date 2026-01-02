Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

ECONOMIA

MEI em Mato Grosso do Sul paga mais em 2026 após reajuste do salário mínimo

Contribuição mensal do MEI sobe em todo o estado, impactando microempreendedores e garantindo benefícios previdenciários

Gabriela Porto

Nova contribuição começa a ser cobrada em fevereiro. - Foto: Agência Brasil.
Nova contribuição começa a ser cobrada em fevereiro. - Foto: Agência Brasil.

Com a entrada de 2026, os microempreendedores individuais (MEIs) de Mato Grosso do Sul passaram a pagar mais pela contribuição mensal obrigatória. O reajuste ocorreu após a atualização do salário mínimo nacional, que foi fixado em R$ 1.621, e já impacta o valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) em todo o estado.

A contribuição do MEI corresponde a 5% do salário mínimo e garante acesso aos benefícios da Previdência Social, incluindo aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. Com o aumento, o pagamento mensal passou de R$ 75,90 para R$ 81,05. No caso dos MEIs caminhoneiros, cuja alíquota é maior, de 12%, a contribuição passou a ser de R$ 194,52 por mês.

Além da parcela destinada ao INSS, o valor final varia conforme a atividade exercida. Microempreendedores do comércio ou da indústria pagam R$ 1 a mais de ICMS, enquanto prestadores de serviços recolhem R$ 5 de ISS. Assim, a maior parte dos MEIs no Mato Grosso do Sul pagará entre R$ 81,05 e R$ 87,05 mensais, enquanto os caminhoneiros podem chegar a R$ 200,52, dependendo da atividade.

Notícias Relacionadas

O pagamento da contribuição referente ao mês de janeiro vence em fevereiro, sempre no dia 20. O atraso pode gerar multa, juros e até a suspensão temporária de benefícios previdenciários. Para evitar problemas, a emissão do DAS deve ser feita apenas pelos canais oficiais, como o Portal do Simples Nacional ou o aplicativo App MEI. O pagamento pode ser realizado por boleto, Pix, débito automático ou outros meios autorizados.

Para especialistas e autoridades do estado, manter a contribuição em dia é fundamental para garantir os direitos previdenciários do microempreendedor e assegurar que o negócio permaneça regularizado. Em Mato Grosso do Sul, os MEIs representam uma parcela significativa da economia local, movimentando serviços e comércio em cidades grandes e pequenas, de Campo Grande a municípios do interior.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos