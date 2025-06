‘Meu pai não planejou a sucessão e perdemos tudo’: relato de um especialista

Muitas empresas enfrentam sérios problemas devido à falta de planejamento sucessório. Um dos especialistas nesta área é o professor da Fundação Dom Cabral e vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões de Almeida. Nesta semana, ele esteve em Campo Grande e conversou com exclusividade com a equipe de jornalismo do Grupo RCN. Simões relatou sua experiência pessoal, destacando a dificuldade enfrentada pela sua própria família no processo de sucessão e como os desafios dos empresários refletem em toda a sociedade.

O senhor acredita que as lideranças empresariais no país já despertaram sobre a importância estratégica da sucessão empresarial e não apenas como uma formalidade?

MATEUS SIMÕES Eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Olhando para um estado como o Mato Grosso do Sul, que está em todas as manchetes de jornais como destaque socioeconômico, puxando o resto do Brasil em termos de geração de emprego e renda, eu pergunto: quem vai tomar conta desses negócios, dessas fazendas, desses comércios, dessas indústrias daqui a 10, 15, 20 anos? A verdade é que a população empresarial do Mato Grosso do Sul é ainda uma população jovem. Os maiores empresários do estado estão ainda aí na casa dos seus 50 anos de idade, mas os seus filhos, com 20 e poucos anos, estão começando a chegar para trabalhar. E para que ninguém se engane. Se os negócios vão mal, a economia vai mal. Se a economia vai mal, falta emprego para todo mundo. Então, não é uma preocupação com o dono da empresa, mas com toda a sociedade. É como uma obra abandonada que gente vê na cidade, sempre que passa por ela. No campo, quando você vê um empreendimento abandonado, não consegue entender como é que o sujeito largou uma fazenda boa, deixou o mato tomar conta, está perdendo as licenças ambientais que tinha. A reação das pessoas, em 50% das vezes é falar: ‘isso aí é briga de inventário’. Outras vezes vão falar: ‘isso aí é filho que não conseguiu tomar conta das coisas do pai’. E esse é um problema que aflige todo mundo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, aflige São Paulo, Minas. É claro que, quanto mais jovem a economia de um estado, maior é o desafio que a gente encontra nessa hora. Acho que as pessoas estão percebendo, pelo menos essa é a minha sensação, que as pessoas, hoje, já percebem que não cuidar da sucessão é colocar em risco o patrimônio que elas juntaram, é colocar em risco os negócios e a vida das cidades, inclusive.

Existe um momento certo para começar essa discussão, para essa sucessão?

MATEUS SIMÕES Sucessão é um processo de experimentação. Se você teve a oportunidade de viver ao lado de quem está comandando, comandar junto com ele, foi recebendo delegação ao longo do tempo, você está pronto. Quando você faz isso com um filho, você deixa um filho pronto ou conclui que o filho não será a pessoa certa nessa sucessão, porque também pode ocorrer. E a gente vai procurar uma outra pessoa, mas quanto antes a gente fizer esse processo, melhor. Eu tenho uma experiência pessoal muito traumática nisso. Meu pai era produtor rural, a gente mexia com gado de corte, eu morei na fazenda até os 15 anos, e também tinha negócios na construção civil. No carnaval de 1996, eu tinha apenas 14 anos de idade e, pela primeira vez, eu recebi autorização dos meus pais para passar o carnaval fora de casa. Quando eu voltei da folia, meu pai e minha mãe tinham morrido num acidente de carro voltando da fazenda. Meu pai não se preparou para a sucessão, porque o filho era novo, ele achava que não precisava. Nós não ficamos pobres, mas nós tivemos que vender todos os nossos negócios. Hoje, muitas vezes, tenho tristeza de passar na frente de uma propriedade ou de uma obra e falar: ‘isso aqui já foi nosso’. Mas a gente não ficou com isso porque meu pai morreu e a gente não tinha quem tocasse. Então, falar de sucessão é isso, é entender se é o filho que vai se preparar ou se será preciso buscar uma solução externa para não pagar um preço mais caro depois.