México impõe novas tarifas à carne bovina e suína do Brasil e afeta exportações

O governo mexicano anunciou, nesta semana, mudanças significativas na política de importação de carne bovina e suína, o que pode afetar diretamente as exportações brasileiras. Com a imposição de cotas e tarifas para compras além dos limites estabelecidos, o Brasil, um dos principais exportadores desses produtos, será impactado pela medida, que visa equilibrar a oferta de carne no mercado interno mexicano.

A nova tarifa e suas implicações

Até então, o México permitia a importação de carne bovina e suína sem tarifas, independentemente do volume. No entanto, a partir de 2026, as cotas de isenção de tarifas foram estabelecidas: 70 mil toneladas de carne bovina e 51 mil toneladas de carne suína poderão ser importadas sem imposto. Para os volumes que excederem essas quantidades, será aplicada uma taxa de 20% para a carne bovina e de 16% para a carne suína.

A medida tem como objetivo garantir que a produção local não seja prejudicada pela entrada de grandes volumes de carne estrangeira. Embora a tarifa ainda esteja abaixo de outros mercados, como o da China, ela representa um obstáculo importante para os exportadores brasileiros, que perderão competitividade no mercado mexicano, tradicionalmente um dos maiores compradores da carne nacional.

A importância do México para o Brasil

De acordo com dados do Agrostat, do Ministério da Agricultura, o México é um dos principais mercados para a carne brasileira. Entre janeiro e novembro de 2025, o México foi o sétimo maior destino das exportações de carne suína do Brasil, superado apenas por países como Filipinas, Japão, China e Chile. O valor das compras do México no setor de carne suína representa uma parcela significativa do comércio exterior brasileiro.

No segmento de carne bovina, o México ocupa a quinta posição entre os maiores compradores do Brasil, atrás de mercados como China, Estados Unidos, União Europeia e Chile. Isso reflete a relevância estratégica do mercado mexicano para a indústria de carnes, que se vê agora diante de desafios significativos com a implementação das novas cotas.

China também limita importações

A decisão do México ocorre em um momento de reestruturação no mercado global de carne, já que a China, maior comprador de carne bovina brasileira, também anunciou medidas semelhantes no início de 2026. A criação de cotas anuais para a importação de carne bovina, com uma sobretaxa de 55% sobre os volumes excedentes, foi adotada como forma de proteger a produção interna do país asiático, que tem enfrentado um crescimento nas suas demandas internas.