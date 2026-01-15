Microempreendedores recorrem ao Sebrae para regularizar pendências fiscais

De 12 a 30 de janeiro, o Sebrae/MS promove o Mutirão do MEI 2026, iniciativa gratuita que oferece atendimento especializado a microempreendedores individuais que buscam regularizar suas pendências e iniciar o ano com o negócio em dia. Com orientações sobre obrigações fiscais e administrativas, o mutirão visa garantir a continuidade das atividades e a permanência no Simples Nacional.

Em Campo Grande, o atendimento é realizado em unidades do Sebrae, Salas do Empreendedor, Associação Comercial e em locais de grande circulação, ampliando o acesso dos empreendedores aos serviços. Ao todo, 85 pontos de atendimento gratuitos estão distribuídos em 59 municípios de Mato Grosso do Sul. Além do atendimento presencial, informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site ms.sebrae.com.br.

Janeiro é mês decisivo para o MEI

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, janeiro é um período crucial para o MEI.