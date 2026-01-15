Microempreendedores recorrem ao Sebrae para regularizar pendências fiscais

De 12 a 30 de janeiro, o Sebrae/MS promove o Mutirão do MEI 2026, iniciativa gratuita que oferece atendimento especializado a microempreendedores individuais que buscam regularizar suas pendências e iniciar o ano com o negócio em dia. Com orientações sobre obrigações fiscais e administrativas, o mutirão visa garantir a continuidade das atividades e a permanência no Simples Nacional.
Em Campo Grande, o atendimento é realizado em unidades do Sebrae, Salas do Empreendedor, Associação Comercial e em locais de grande circulação, ampliando o acesso dos empreendedores aos serviços. Ao todo, 85 pontos de atendimento gratuitos estão distribuídos em 59 municípios de Mato Grosso do Sul. Além do atendimento presencial, informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site ms.sebrae.com.br.
Janeiro é mês decisivo para o MEI
Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, janeiro é um período crucial para o MEI.
“O mês envolve decisões importantes, como a opção pelo Simples Nacional e a regularização de débitos, garantindo a continuidade do negócio ao longo do ano. No mutirão, o atendimento é individualizado: cada empreendedor recebe orientações específicas para o seu negócio, avaliando se vale a pena continuar como MEI, migrar de categoria ou regularizar pendências com o município, o Estado ou a União”, explica.
Mutirão do MEI 2026 e o Simples Nacional
Durante o mutirão, os microempreendedores podem contar com suporte para regularização de débitos, orientações sobre a opção ou permanência no Simples Nacional, emissão de documentos, entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), com prazo até maio, e esclarecimento de dúvidas sobre o pagamento mensal do DAS. O atendimento é aberto a qualquer MEI, mesmo aqueles sem pendências.
Pontos de atendimento em Campo Grande
- Associação Comercial e Industrial de Campo Grande – Rua 15 de Novembro, 390, Centro – 8h às 18h
- Barukh Variedades – São Conrado – Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2766, Jardim São Conrado – 8h às 12h / 13h às 17h
- Frama Atacadista – Guaicurus – Av. Guaicurus, 4858, Jardim Colibri II – 8h às 12h / 13h às 17h
- Morena Atacadista – Moreninhas – R. Fraiburgo, 1269, Moreninha – 8h às 12h / 13h às 17h
- Pátio – O Shopping do Centro – R. Mal. Rondon, 1380, Centro – 8h às 17h
- Sala da Mulher Empreendedora – SEMMU – R. 15 de Novembro, 1373, Centro – 7h30 às 13h30
- Sala do Empreendedor – R. Eugênio Perón, 676, Jardim Zé Pereira – 7h30 às 13h30
- Sebrae Parati / Aero Rancho – R. da Divisão, 545, Jardim Parati – 8h às 17h
- Sebrae Sede – Av. Mato Grosso, 1661, Centro – 8h às 17h
- Supermercado Pires – Nova Lima – R. Jerônimo de Albuquerque, 2336, sala 08 – 8h às 12h / 13h às 17h
Apoio do Sebrae/MS
O Mutirão do MEI 2026 garante que com orientações corretas e atendimento personalizado, os empreendedores possam atuar legalmente e com segurança financeira ao longo do ano.
*Com informações do Sebrae/MS