Minha Casa, Minha Vida estimula economia e expande atuação em MS

O ano de 2025 materializou o Minha Casa, Minha Vida como um dos pilares da política social e econômica do governo federal. Relançado em 2023, o programa habitacional atingiu níveis recordes de orçamento e ampliou o impacto na construção civil, no mercado imobiliário, na geração de empregos e no acesso ao crédito para famílias brasileiras.
Com recursos próximos de R$ 180 bilhões, provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Orçamento Geral da União e de fundos complementares, o programa viabilizou a contratação de cerca de 1,9 milhão de moradias desde sua retomada. A meta oficial do governo é alcançar 3 milhões de unidades até o final de 2026.
O efeito multiplicador do programa sobre a economia é expressivo. Dados do setor apontam que a construção civil, impulsionada pelo programa, respondeu por mais de 60% dos lançamentos e vendas de imóveis residenciais em grandes mercados. Até novembro de 2025, o programa gerou mais de 190 mil novos empregos formais no país, representando crescimento de aproximadamente 6,7% em relação ao ano anterior.
Expansão para a classe média
Uma das principais novidades de 2025 foi a ampliação do programa para a classe média. Em abril, o Conselho Curador do FGTS aprovou a criação da Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, voltada a famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. A linha permite financiamento de imóveis novos ou usados de até R$ 500 mil, com taxas de juros de cerca de 10% ao ano e prazo de até 35 anos.
Segundo especialistas, a medida corrige uma lacuna histórica: famílias de renda intermediária enfrentam dificuldades para acessar crédito imobiliário em condições sustentáveis no mercado tradicional. Além disso, a atualização dos tetos de financiamento, que em algumas cidades chegou a R$ 275 mil, ampliou a viabilidade econômica dos projetos e atraiu maior interesse de construtoras.
Reforma Casa Brasil amplia alcance
O governo federal lançou também o Programa Reforma Casa Brasil, em outubro de 2025, com investimento de R$ 40 bilhões em crédito para reformas, ampliações e melhorias de moradias já existentes. A iniciativa tem potencial para atender até 1,5 milhão de famílias e, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), pode gerar R$ 52,9 bilhões ao PIB e quase R$ 20 bilhões em arrecadação tributária, considerando efeitos diretos e indiretos sobre a cadeia produtiva da construção civil.
Mato Grosso do Sul em foco
Em Mato Grosso do Sul, o Minha Casa, Minha Vida se destaca como motor de desenvolvimento urbano e econômico. Municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá registraram aumento na contratação de unidades habitacionais, tanto nas faixas tradicionais quanto na Faixa 4.
O impacto se estende à geração de empregos formais, movimentando a construção civil e setores relacionados, como materiais de construção e serviços. O programa também fortalece o mercado imobiliário local, atraindo incorporadoras e construtoras, e contribui para a expansão urbana em cidades do interior. Para 2026, a expectativa é de continuidade no ritmo de contratações, ampliação da Faixa 4 e maior alcance do Programa Reforma Casa Brasil em MS.
Perspectivas para 2026
O governo federal sinaliza manutenção de um orçamento robusto para 2026, com previsão de R$ 144,5 bilhões do FGTS destinados à habitação, além de complementos do Orçamento Geral da União e de fundos adicionais.