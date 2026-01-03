Minha Casa, Minha Vida estimula economia e expande atuação em MS

O ano de 2025 materializou o Minha Casa, Minha Vida como um dos pilares da política social e econômica do governo federal. Relançado em 2023, o programa habitacional atingiu níveis recordes de orçamento e ampliou o impacto na construção civil, no mercado imobiliário, na geração de empregos e no acesso ao crédito para famílias brasileiras.

Com recursos próximos de R$ 180 bilhões, provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Orçamento Geral da União e de fundos complementares, o programa viabilizou a contratação de cerca de 1,9 milhão de moradias desde sua retomada. A meta oficial do governo é alcançar 3 milhões de unidades até o final de 2026.

O efeito multiplicador do programa sobre a economia é expressivo. Dados do setor apontam que a construção civil, impulsionada pelo programa, respondeu por mais de 60% dos lançamentos e vendas de imóveis residenciais em grandes mercados. Até novembro de 2025, o programa gerou mais de 190 mil novos empregos formais no país, representando crescimento de aproximadamente 6,7% em relação ao ano anterior.

Expansão para a classe média

Uma das principais novidades de 2025 foi a ampliação do programa para a classe média. Em abril, o Conselho Curador do FGTS aprovou a criação da Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, voltada a famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. A linha permite financiamento de imóveis novos ou usados de até R$ 500 mil, com taxas de juros de cerca de 10% ao ano e prazo de até 35 anos.

Segundo especialistas, a medida corrige uma lacuna histórica: famílias de renda intermediária enfrentam dificuldades para acessar crédito imobiliário em condições sustentáveis no mercado tradicional. Além disso, a atualização dos tetos de financiamento, que em algumas cidades chegou a R$ 275 mil, ampliou a viabilidade econômica dos projetos e atraiu maior interesse de construtoras.