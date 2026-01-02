Ministério da Saúde atualiza versão da Caderneta da Pessoa Idosa

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (2) a versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa, um documento essencial para o acompanhamento da saúde da população idosa brasileira. A nova versão traz recursos aprimorados, incluindo a inserção de informações sobre saúde mental, prevenção à violência, cuidados paliativos e seguridade social, com o intuito de promover um cuidado integral para mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais.

A Caderneta, disponível em versão digital no site do Ministério da Saúde, contará ainda com uma versão física que será distribuída para todo o país. A previsão é que, ainda em 2026, a versão digital esteja acessível também pelo aplicativo Meu SUS Digital. O material foi reestruturado para ser mais acessível e acolhedor.

O Ministério da Saúde destacou que a Caderneta atualizada organiza o histórico clínico do idoso, incorpora novos elementos que consideram as diversas realidades sociais dessa população, com um olhar para as especificidades de saúde mental e a prevenção de situações de violência, que infelizmente afetam uma parte significativa dos idosos no Brasil.