Ministério da Saúde atualiza versão da Caderneta da Pessoa Idosa

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (2) a versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa, um documento essencial para o acompanhamento da saúde da população idosa brasileira. A nova versão traz recursos aprimorados, incluindo a inserção de informações sobre saúde mental, prevenção à violência, cuidados paliativos e seguridade social, com o intuito de promover um cuidado integral para mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais.
A Caderneta, disponível em versão digital no site do Ministério da Saúde, contará ainda com uma versão física que será distribuída para todo o país. A previsão é que, ainda em 2026, a versão digital esteja acessível também pelo aplicativo Meu SUS Digital. O material foi reestruturado para ser mais acessível e acolhedor.
O Ministério da Saúde destacou que a Caderneta atualizada organiza o histórico clínico do idoso, incorpora novos elementos que consideram as diversas realidades sociais dessa população, com um olhar para as especificidades de saúde mental e a prevenção de situações de violência, que infelizmente afetam uma parte significativa dos idosos no Brasil.
Novidades importantes na Caderneta
Uma das principais inovações da versão 2026 é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, uma ferramenta que permite a avaliação das condições de fragilidade e das necessidades específicas de cada pessoa idosa. Esse índice ajudará profissionais de saúde a identificar rapidamente os riscos e as prioridades de atendimento, melhorando a resposta a essas necessidades.
Além disso, o novo modelo da Caderneta inclui uma tipografia maior, que facilita a leitura, e a utilização de QR Codes que direcionam tanto os idosos quanto os profissionais de saúde a conteúdos complementares sobre cuidados e educação em saúde. Também foram inseridas ilustrações para facilitar o entendimento das informações e promover um ambiente mais acolhedor para os usuários.
Um cuidado mais completo
Além de todas as novidades apresentadas, a Caderneta da Pessoa Idosa funciona também como um repertório de informações sobre o histórico médico, consultas, vacinas, medicamentos e resultados de exames, uma funcionalidade mais completa para os profissionais de saúde. Além disso, ela também aborda de forma clara os direitos dos idosos, como os relacionados à alimentação saudável, serviços de saúde e outros direitos fundamentais.
Com a nova atualização, o Ministério da Saúde propõe uma atenção mais significativa, respeitando as particularidades de cada um, promovendo uma maior conscientização entre os familiares e a sociedade sobre a saúde da pessoa idosa.
