Morre em São Paulo Cícero de Souza, ex-presidente da Assembleia e do TCE-MS



Cícero Antônio de Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), morreu na noite desta quinta-feira( 25), em São Paulo, onde estava internado para tratamento médico.

Antes de ingressar no TCE-MS, Cícero exerceu quatro mandatos como deputado estadual, permanecendo por 16 anos na Assembleia Legislativa, onde consolidou carreira de destaque na política sul-mato-grossense.

Graduado em Direito pela Universidade de Uberlândia (MG), assumiu vaga no Tribunal de Contas em 31 de dezembro de 2001.