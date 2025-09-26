Veículos de Comunicação
Início MATO GROSSO DO SUL

Morre em São Paulo Cícero de Souza, ex-presidente da Assembleia e do TCE-MS

Ana Cristina Santos

Morre em São Paulo Cícero de Souza, ex-presidente da Assembleia e do TCE-MS


Cícero Antônio de Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), morreu na noite desta quinta-feira( 25), em São Paulo, onde estava internado para tratamento médico.

Antes de ingressar no TCE-MS, Cícero exerceu quatro mandatos como deputado estadual, permanecendo por 16 anos na Assembleia Legislativa, onde consolidou carreira de destaque na política sul-mato-grossense.

Graduado em Direito pela Universidade de Uberlândia (MG), assumiu vaga no Tribunal de Contas em 31 de dezembro de 2001.

Durante a trajetória na Corte, presidiu a instituição em quatro biênios consecutivos (2007-2008; 2009-2010; 2011-2012; 2013-2014), conduzindo trabalhos de fiscalização e controle de recursos públicos até a aposentadoria, em 2014.

Além da atuação no Legislativo e no Tribunal de Contas, também se dedicou à pecuária e ao empreendedorismo. Natural de Campo Grande, Cícero sempre manteve contato forte com Três Lagoas, onde mantinha seu domicílio eleitoral e grandes amigos.

Em nota oficial, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, manifestou solidariedade e apresentou condolências à família e amigos de Cícero de Souza, ressaltando a contribuição deixada pelo ex-conselheiro para a vida pública e institucional de Mato Grosso do Sul.

