Morre em São Paulo Cícero de Souza, ex-presidente da Assembleia e do TCE-MS

Cícero Antônio de Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), morreu na noite desta quinta-feira( 25), em São Paulo, onde estava internado para tratamento médico.
Antes de ingressar no TCE-MS, Cícero exerceu quatro mandatos como deputado estadual, permanecendo por 16 anos na Assembleia Legislativa, onde consolidou carreira de destaque na política sul-mato-grossense.
Graduado em Direito pela Universidade de Uberlândia (MG), assumiu vaga no Tribunal de Contas em 31 de dezembro de 2001.
Durante a trajetória na Corte, presidiu a instituição em quatro biênios consecutivos (2007-2008; 2009-2010; 2011-2012; 2013-2014), conduzindo trabalhos de fiscalização e controle de recursos públicos até a aposentadoria, em 2014.
Além da atuação no Legislativo e no Tribunal de Contas, também se dedicou à pecuária e ao empreendedorismo. Natural de Campo Grande, Cícero sempre manteve contato forte com Três Lagoas, onde mantinha seu domicílio eleitoral e grandes amigos.
Em nota oficial, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, manifestou solidariedade e apresentou condolências à família e amigos de Cícero de Souza, ressaltando a contribuição deixada pelo ex-conselheiro para a vida pública e institucional de Mato Grosso do Sul.