Movimentações de deputados em MS podem renovar sete cadeiras em 2026

A eleição geral de 2026 em Mato Grosso do Sul promete movimentar a cena política estadual e nacional e pode resultar na renovação de pelo menos sete cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, caso deputados estaduais e federais confirmem suas pretensões de disputar cargos majoritários ou outras vagas eletivas.

A movimentação de parlamentares sul‑mato‑grossenses nas prévias de candidaturas já tem reflexos no desenho de quem poderá compor as bancadas no Legislativo a partir de 2027, após posse dos eleitos no pleito marcado para outubro do próximo ano.

Renovações na Câmara Federal

Na esfera federal, as cadeiras atualmente ocupadas por Vander Loubet (PT) e Marcos Pollon (PL) podem ser abertas. Vander tem sua pré‑candidatura ao Senado Federal assegurada pela cúpula do Partido dos Trabalhadores, posição que colocaria em disputa uma das duas vagas que o Estado terá na Casa Alta nas eleições de 2026.

Já Marcos Pollon, parlamentar filiado ao Partido Liberal, tem manifestado interesse em concorrer ao cargo de governador do Mato Grosso do Sul, o que também abriria sua vaga na Câmara. Contudo, a articulação interna no PL — hoje influenciado pelo governador Eduardo Riedel — tende a priorizar alianças em torno da reeleição do chefe do Executivo estadual, o que pode impactar o projeto de Pollon.

Possíveis mudanças na Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), também sinaliza intenções de disputar uma vaga no Senado, o que poderia abrir uma cadeira na Alems. Pesquisas locais apontam que ele figura como um dos nomes com destaque nas intenções de voto para o Senado em Mato Grosso do Sul, consolidando sua presença no cenário majoritário do Estado.

Outro parlamentar estadual, João Henrique Catan (PL), também tem foco em um cargo majoritário, com vistas ao governo estadual. A falta de espaço no seu partido para encabeçar chapas competitivas em 2026 poderia levá‑lo a buscar alternativas que impliquem na liberação da sua cadeira na Alems.