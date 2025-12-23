Veículos de Comunicação
TRÂNSITO

Movimento na BR-163 cresce e rodovia pode ter 790 mil veículos no fim do ano

Fluxo aumenta entre Natal e Ano-Novo e concessionária monta operação especial

Gabriela Porto

(Foto: Comunicação Governo de MS)
(Foto: Comunicação Governo de MS)

O fluxo de veículos na BR-163, em Mato Grosso do Sul, deve aumentar significativamente durante o período de festas de fim de ano. A estimativa é de que cerca de 790 mil veículos circulem pela rodovia entre o Natal e o Ano-Novo, impulsionados por viagens de lazer, visitas familiares e deslocamentos intermunicipais.

Diante do crescimento no movimento, a concessionária responsável pela via colocou em prática uma operação especial, que segue até os primeiros dias de janeiro. A ação inclui reforço nas equipes de atendimento, monitoramento permanente do tráfego e apoio operacional ao longo de todo o trecho administrado.

Segundo a previsão, os dias que antecedem os feriados e os períodos de retorno devem concentrar os maiores volumes de veículos, especialmente nos fins de tarde e início da noite. A orientação aos motoristas é evitar os horários de pico sempre que possível e planejar a viagem com antecedência.

Ao longo da rodovia, usuários contam com viaturas de inspeção, guinchos e equipes de resgate, além de bases de apoio equipadas para atender emergências mecânicas e médicas. O tráfego é acompanhado em tempo real por meio de câmeras e painéis eletrônicos, que também exibem mensagens de alerta e orientação aos condutores.

A concessionária reforça ainda a importância de condutas seguras ao volante, como respeitar os limites de velocidade, manter distância segura entre os veículos e não realizar ultrapassagens em locais proibidos. Antes de pegar a estrada, a recomendação é fazer a revisão do veículo, com atenção especial a pneus, freios e sistema de iluminação.

A expectativa é de que o fluxo intenso se mantenha até o encerramento do recesso de fim de ano, exigindo atenção redobrada de quem pretende utilizar a BR-163 nos próximos dias.

